Un policia fora de servei evita la mort d'una dona que es va tombar sobre les vies d'un tren a Cubelles

Com cada setmana fem un petit repàs per l'actualitat policial amb la portaveu de SAP-FEPOL, Imma viudes.



- Un policia fora de servei ha evitat la mort d'una dona a Cubelles quan la va veure tombada a les vies del tren.



Es tracta d'una dona de setanta anys que en aquell moment estava patint un atac d'ansietat i el nostre company de la policia Nacional que es trobava fora de servei estava circulant amb la seva motocicleta i va veure una dona que creuava un punt de molta altura que donava on pas exclusiu del ferrocarril i que clarament tenia intenció de llançar-se a baix, després aquesta mateixa dona es va tombar a les vies del tren, llavors, aquest company va trucar els serveis d'emergència, posteriorment va determinar el risc que podia patir per intentar treure-la de les vies. Primer de tot, va intentar parlar amb ella i va aconseguir empatitzar amb la dona, es va anar calmant, tot i que li va costar bastant perquè tenia bastant clar que es volia suïcidar. Poc després va arribar l'ambulància que la va traslladar a l'hospital local.



- Dilluns va ser el dia Internacional contra l'assetjament escolar. Mossos d'esquadra i educació estan investigant si l'intent de suïcidi d'una menor a Girona va ser a causa del bullying a l'institut.



Hem estat agafant declaracions a persones de l'entorn d'aquesta menor que té quinze anys. Malauradament, no és el primer cas, apareixen a compte gotes, com a mínim que tinguin transcendència mediàtica, però per desgràcia és una història on hem de fer molta pedagogia als instituts i escoles. En aquest cas és un intent de suïcidi Per sort no tingut més conseqüències, però sí que s'està investigant i prenent declaracions a les persones properes a la menor, docents, alumnes de l'institut i a la família. Com antecedents, dies abans d'aquest succés hi ha una agressió del padrastre cap al director de l'institut, per tant, s'haurà de veure què està passant.