Polèmica nova llei d'Habitatge de la Generalitat

Parlem de la nova Llei d'anti desnonaments de Catalunya, que ha començat a caminar. El Parlament ha aprovat el nou text que intentarà evitar al màxim els desnonaments, especialment els de les famílies més vulnerables. Volem conèixer la opinió des del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i per això parlem amb el seu gerent, el senyor Lorenzo Viñas, que ens diu que “Una vegada més l'administració pública s'equivoca. Com altres vegades aquesta llei va en contra de la relació público-privada, i el que fa és un cop més criminalitzar als arrendadors d'habitatge. I crear una sèrie de mesures sancionadores que no condueixen a una pacificació del sector. Crec que aquest tipus de llei està demostrant que va en contra del dret a la propietat, no en contra de les grans empreses tenidores. És una llei ideològica, no és una llei tècnica. Podem parlar fins i tot d'anticonstitucionalitat, perque aquesta llei és encara més restrictiva que l'anterior, que ja va ser declarada anticonstitucional. L'Administració actua totalment d'esquena al sector inmobiliari, actuen d'una manera basada en polítiques populistes, no ho puc dir d'un altre manera, i criminalitzen als administradors de finques. Crear un parc d'habitatge assequible li pertoca a l'administració, però no ho fa, i no només no ho fa, sinó que trasllada aquest mandat constitucional al sector privat, i en comptes de buscar ajudes i col.laboracions entre els dos sectors, el que fa és sancionar d'una manera indiscriminada. Considerar gran tenidor a algú que tingui 10 bens urbans, ens sembla un disbarat, cada cop es va aprentat més en aquesta línia, i això crec que és un gran error.