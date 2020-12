"Podria ser que estem anant cap a una situació similar a altres països europeos"

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem comentat l'última hora de la pandèmia a Catalunya amb la doctora en física per la Universitat Politécnica de Cayalunya Clara Prats. La doctora ha suscrit les últimes declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest matí a propósit de que caldra endurir les mesures contra el coronavirus de cara a les próximes festes.La doctora ha dit : “ Podria ser que estem anant cap a una situació similar a altres aïsos europeos perquè el que hem observat durant les últimes setmanes es que a Catalunya s'ha iniciat una pujada de les xifres negatives de la pandèmia. A la resta d'Europa hem vist que on s'ha inciat la reobertura la pandèmia ha crescut de forma explosiva i si això passar aquí s'haura d'actuar de forma precoç”. Pel que fa a les dades covid d'avui mateix la doctora Prats ha dit que : “Són xifres de fa tres dies i avui ja podriem estar no a 1,2 en velocitat de propagació si no en 1,4”. La investigadora ha demanat que estem atents al que pugui dir el Departament de Salut durant els próxims dies que podria implicar un enduriment de la desescalada de cara al Nadal. Pel que fa a la vacuna contra el coronavirus, Clara Prats, ha considerat “una bona noticia” que l'Agencia Europea del medicament avanci la data d'autorització de la vacunació.

