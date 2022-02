Podrem donar per acabada la pandèmia a la primavera?

Catalunya reobrirà el pròxim dia 11 el lleure nocturn. L'obertura, la mitjanit del dijous 10 al divendres 11, es farà, com es va aplicar a la resta de sectors ja divendres passat, sense limitacions d'horari ni d'aforament (excepte les que tinguin els locals per les llicències). Tampoc no s'aplicarà ja el passaport Covid, el certificat vacunal o si ha passat la covid o una prova negativa recent per accedir als locals. L'única mesura de prevenció que es podria mantenir és l'ús de la màscara als interiors mentre no es begui. Parlarem amb l'epidemiòleg i exdirectiu de l'OMS, Daniel López Acuña.



- Tothom s'estan reflectint en Dinamarca i Anglaterra en el descens dels contagis, però fins a quin punt és la decisió més adequada?



Les decisions a Dinamarca i al Regne unit són molt poc raonables i precipitades en una situació on s'estan liberalitzant totes les mesures restrictives i de protecció, reclinant tots els elements que hauríem de tenir per evitar contagis just quan es tenen les incidències més elevades que es poden registrar. Tant Dinamarca com el Regne unit tenen un gran nombre de contagis i crec que aquesta de desescalada precipitada dona a entendre que hem arribat al final d'aquesta pandèmia quan encara estem al mig. No és un bon exemple per la resta d'Europa i segurament s'haurà de reconsiderar.



- En el nostre país anem cap a la mateixa direcció?



Nosaltres encara tenim incidències molt elevades amb una mitjana nacional per sobre dels 2.000 inclús a diferents comunitats autònomes encara més. Hi ha un descens de contagis com era d'esperar, però encara tenim un gran nombre de contagis. Continua havent-hi al voltant de 16.000 persones ingressades a hospitals, a prop de 1600 de cames ocupades a les UCI. No ens adonem de la gent que continua morint, en aquests últims dos mesos han mort 5.000 persones.