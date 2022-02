Es poden prohibir consumir al cine menjar o refrescos de fora de l'establiment?

Per a molts usuaris de sales cinematogràfiques anar a veure una pel·lícula no només suposa invertir en el preu de l’entrada, sinó també assumir l’elevat cost que té comprar al cine, llaminadures, refrescos i altres productes dolços i salats. És una inversió que no deixa indiferent ningú, sobretot quan es tracta de tota una família (amb mainada inclosa) que decideix gaudir d’una tarda d’oci al cinema. Davant d’això, algunes persones opten per emportar-se de casa les begudes i alguns d’aquests snacks, per consumir-los a l’interior de la sala i així estalviar-se uns quants euros.

Com és d’imaginar, es tracta d’una pràctica que no agrada gaire als responsables dels cinemes, ja que veuen com es redueixen considerablement els seus ingressos, que amb aquests productes sovint superen el mateix cost de l’entrada. Per aquest motiu, algunes sales opten per informar el públic de la prohibició de consumir, a l’interior del cinema, tota mena de productes i begudes procedents de l’exterior.Aquesta restricció que ja utilitzen alguns empresaris del sector ha provocat la indignació dels usuaris, que han manifestat diferents queixes sobre aquesta prohibició, no només a les xarxes socials, sinó també a diferents entitats i organitzacions.

És legal la prohibició de portar al cinema el menjar propi?

Segons preveu l’Agència Espanyola de Consum, no permetre l’entrada de productes aliens al cinema “és il·legal i té caràcter abusiu”, motiu pel qual ja s’han posat algunes sancions per aquesta mena de restriccions. De fet, es convida els usuaris que se’n vegin afectats a presentar les reclamacions pertinents.

Una de les organitzacions de consumidors principals de l’estat, Facua, ha denunciat moltes vegades l’abús d’aquests empresaris des de l’any 2015 i ha secundat desenes d’iniciatives per fer caure aquesta prohibició, com l’exigència d’obrir expedients sancionadors a les sales de cinema.

Facua recorda que, si el cine permet el consum d’aliments i begudes a les instal·lacions, es considera abusiu que prohibeixi que aquests productes vinguin de l’exterior, ja que l’activitat principal d’un cinema no és la venda d’aquests productes, sinó l’exhibició cinematogràfica.

Què hem de fer si no ens deixen entrar amb menjar i begudes?

Si, tot i la il·legalitat que suposa aquesta restricció, les sales de cinema ens prohibeixen entrar-hi productes de l’exterior, llavors hauríem de prendre algunes consideracions.

-Cal que manifestem la nostra disconformitat de manera amable a la persona responsable en aquell moment d’impedir-nos l’accés. Caldrà que l’informem dels nostres drets i de la completa llibertat que tenim de poder introduir menjar.

-Si la negativa persisteix, hauríem d’exigir un full de reclamacions i denunciar-ho a l’oficina del consumidor. En aquest punt, cal fer constar que demanem una sanció econòmica perquè s’han vulnerat els nostres drets com a consumidors.