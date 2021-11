Et poden multar per fer surf en una alerta per temporal?

Ahir al voltant de les nou del matí, la guàrdia urbana de Barcelona treia de l'aigua a persones que estaven practicant l'esport, el fet ha indignat als surfistes i l'ajuntament de Barcelona al·lega que està prohibit banyar-se i practicar esports quan hi ha bandera vermella. Parlarem amb el surfista, Soren Manzoni.



- Com valores aquesta situació?



Per nosaltres la situació és bastant patètica, estem en un moment on l'ajuntament de Barcelona ho prohibeix tot. Som la comunitat que està més conscienciada amb la recollida de plàstics quan finalitza l'estiu i encara no entenem on està el problema.



- Segons l'ajuntament de Barcelona és una qüestió de normativa municipal, ahir no es permetia el bany ni les activitats a dins de l'aigua amb bandera vermella i avís per onades de 2,5 metres.



Crec que hi ha masses normatives municipals i el que haurien de fer és deixar-nos en pau. Seguirem fent surf amb grans onades que d'això es tracta. Ahir la platja estava acordonada amb un gran perímetre, mai havia vist un dispositiu així a la Barceloneta des que faig surf.



- Si el surf es planteja com un esport, per què les federacions de surf no intenten arribar a un acord amb els consistoris municipals?



És una llei molt antiga que ni tan sols teníem constància i històricament s'ha vist en molt poques ocasions aquesta situació. Ahir van fer el ridícul amb aquestes normes i un cop més el que no permetre com a surfista és que recaptin diners posant-nos multes.



- Les multes estan entre 5€ i 1500€.



A més et demanen el DNI quan estàs entrant a l'aigua, quina persona el porta a sobre fent surf? No té cap lògica. De cara a l'octubre de l'any que ve, l'ajuntament està implicat en una competició de surf i hi ha marques que participaran i tenen constància.