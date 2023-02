Es poden controlar les raves?

Durant aquest cap de setmana de carnestoltes s'han celebrat algunes raves a certs punts de Catalunya, sobretot als voltants de pobles petits i evidentment, les queixes per les molèsties no s'han fet esperar per part dels veïns. En aquestes raves solen anar joves de diferents punts, però especialment de França. Per analitzar aquesta situació i perquè es produeix, parlem amb el president de la FECALON, Fernando Martínez.



- És difícil de controlar una rave?



Crec que es pot controlar si es tenen els serveis d'informació pertinents, és evident que si a la frontera veus que comencen a entrar furgonetes i petits camions que van cap a la mateixa direcció, és obvi que hi ha una celebració a una urbanització. A mi em consta que els Mossos d'Esquadra estan duent a terme aquestes tasques de vigilància, però sembla que l'organització d'aquests propis esdeveniments tria Catalunya com un espai on no passa res si es realitzen aquestes festes. A més a més, hi ha por per possibles perills com han assenyalat alguns alcaldes del territori, els quals estan preocupats perquè es fan en espais naturals i de gran bellesa que poden estar sotmesos a un incendi ,per tant, crec que hem de tenir tolerància zero i hem de sancionar greument tots aquests actes.



- Per què es donen aquestes raves?



Des de la pandèmia es va produir un cert boom d'aquests esdeveniments. La gent tenia ganes de sortir i d'organitzar festes d'aquesta mena, es solen fer en espais naturals perquè saben que si lloguen un local, tenen una certa responsabilitat amb el propietari i, en canvi, en un espai natural tot això és més complicat, com saber a qui sancionar perquè normalment els organitzadors tenen perfils falsos a les mateixes xarxes socials i l'administració es troba amb moltes dificultats a l'hora d'executar el procediment.