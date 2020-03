Podem posar la catifa que vulguem a la porta de casa?

Denuncia que els seus veïns no li deixen posar una catifa a la porta de casa seva

Les zones comuns d'un edifici poden ser un focus de conflicte entre els veïns, sempre i quan no s'estableixin algunes normes per el seu ús i gaudiment. Així ens ho ensenya Víctor Molina, un usuari de Twitter que denuncia que els seus veïns no li deixen posar una catifa a la porta de casa seva perquè els resulta “molt cridanera”, Tuit que s'ha convertit en un fenòmen amb més de 67.000 “me gusta” i 7.700 retuits en un dia

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Llorenç Viñas, Gerent del Col.legi d'Adminsitradors de Finques de Barcelona i Lleida, ha recordat les normes bàsiques de convivencia en una comunitat de propietaris.

A totes les comunitats de veïns sempre n'hi ha que utilitzen les zones comuns per el seu ús particular, deixant-hi tota mena d'objectes. Segons la de Propietat Horitzontal i l'artícle 396 del Codi Civil, un veí podrà gaudir en exclusiva de determinats espais comuns, sempre i quan respecti als demés residents i a l'establert a l'estatut de la comunitat.

