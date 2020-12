Ja podem comprar els tests ràpids de la Covid-19 a les farmàcies?

Les farmàcies espanyoles ja disposen d'una guia que inclou la informació necessària per a la dispensació dels tests ràpids d'autodiagnòstic d'anticossos de la covid-19, que ja han començat a distribuir-se de manera limitada i sota prescripció mèdica. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el president de la Federació d'Associacions de farmàcies de Catalunya, Antonio Torres. Aquests test permeten detectar la presència d'anticossos del SARS-CoV-2 i serveixen per a veure l'evolució d'una persona infectada o si ha tingut contacte amb el virus, però adverteixen que no estan recomanats en el cas que existeixi sospita d'infecció.

Indiquen a més que, en tractar-se d'una malaltia de declaració obligatòria, és molt important que els ciutadans comuniquin al professional sanitari prescriptor de la prova el seu resultat per al seu adequat seguiment.

Des de l'Organització Farmacèutica Col·legial afirmen que «l'escenari actual de pandèmia i les característiques pròpies del virus, exigeixen d'una correcta gestió de la informació i una actuació coordinada de les farmàcies comunitàries amb la resta de professionals i estructures sanitàries».

Per això, reiteren la seva sol·licitud que s'inclogui a les farmàcies en el marc dels programes de Salut Pública, pel que fa a la detecció i notificació de resultats a les autoritats dels test ràpids, amb els protocols corresponents i en col·laboració amb les autoritats sanitàries.

La guia informativa que es posa a la disposició dels usuaris recull respostes a preguntes freqüents a l'hora d'adquirir els test ràpids en les farmàcies com per exemple quins tipus de proves existeixen per a detectar el SARS-CoV-2, què són, perquè serveixen i com funcionen i si els seus resultats són definitius o poden aparèixer «falsos positius o negatius».