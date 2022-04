Podem captar i valoritzar el CO2 per mitjà de microorganismes?

Reduir les emissions de diòxid de carboni (CO 2 ) i, alhora, disminuir la dependència dels recursos fòssils són dues prioritats a escala mundial.

El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la Universitat de Girona (UdG) acaba de posar en marxa dos projectes que reuneixen ambdós objectius i ho aconsegueix amb una solució basada en la natura: amb l’ús de microorganismes.

Aquestes investigacions capturaran el CO 2 de l’ambient i el transformaran en compostos útils per a indústries com la farmacèutica o l’alimentària, i que ara provenen de recursos finits com el petroli.

El CO 2 està associat a la crema de combustibles fòssils i és el principal responsable del canvi climàtic. A més, la seva concentració elevada en espais tancats, on passem la major part del temps, té efectes negatius per la salut humana.

Ara bé, sovint un residu es pot convertir en un recurs. Aquest és el principi de l’economia circular i també de l’electrosíntesi microbiana: un procés capaç de transformar el CO 2 en altres compostos químics utilitzant microorganismes, aigua i una petita quantitat d’electricitat renovable. Aquesta és la base dels nous projectes del LEQUIA: ATMESPHERE i The MICRO-BIO process.

Captura i transformació del CO 2

Fins ara, les tecnologies electromicrobianes han donat bons resultats al laboratori i encara cal més recerca per escalar-les i comercialitzar-les. Aquest és l’objectiu dels investigadors de la UdG.

A ATMESPHERE, se centraran en la conversió del CO 2 en caproat, un compost àmpliament emprat a la indústria química i, actualment, produït a partir de petroli. A The MICRO-BIO process, s’investigarà la captura de CO 2 d’ambients interiors i la seva conversió posterior en hexanol, que es podria utilitzar com a combustible en aviació.

El projecte ATMESPHERE està liderat per Paolo Dessi (Itàlia, 1989). L’investigador té un doctorat en tecnologia ambiental per la Universitat Tecnològica de Tampere (Finlàndia) i tres anys d’experiència post-doctorat a la Universitat Nacional de Galway (Irlanda).

La seva recerca a la UdG se centrarà en la conversió del diòxid de carboni en caproat, que té múltiples aplicacions als sectors químic, farmacèutic, energètic i alimentari.

Fins ara, només s’ha aconseguit produir caproat en concentracions i graus de puresa molt baixos. El projecte vol fer un pas endavant cap a la comercialització a partir de la implementació d’un nou concepte de bio-refineria sostenible per a la producció selectiva, extracció i concentració de caproat d’alta puresa a partir de CO 2 .

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El projecte MICRO-BIO Process està encapçalat per Luis Rafael López de León (El Salvador, 1987). Luis López té un doctorat en Ciències i Tecnologies Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i tres anys d’experiència post-doctoral a la Duke University (USA).

El procés MICRO-BIO és una nova plataforma per a capturar CO 2 d’ambients interiors i transformar-lo en productes com l’hexanol, amb un procés sostenible i neutre de carboni.

Augmentar la qualitat de l’aire interior té una gran importància, ja que passem entre el 80 % i el 90 % del temps en espais tancats com ara escoles, oficines o vehicles de transport públic. En aquests ambients, la renovació i aportació d’aire fresc pot ser baixa, i la concentració de CO 2 pot arribar a nivells nocius per a la salut.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'investigador, doctor Luís López (àudio).