Un 28% de la població seria reticent a vacunar-se contra el Coronavirus

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona, una institució secundada per la Fundació La Caixa, ha publicat a la revista "Nature Medicine" un estudi que diu que una part important de la població tindria reticències a l'hora de vacunar-se contra el Coronavirus. Aquest estudi s'ha fet amb una mostra de més de 13.400 persones a 19 països afectats pel virus. Avui parlem amb el doctor Jeffrey Lazarus, coordinador de l'estudi, i investigador de l'Institut Salut Global de Barcelona. Segons l'estudi el 72% dels participants acceptaria vacunar-se, però trobem un 14% que es negaria: "Esos son los datos, y nos preocupan. Si sumamos los que se negarían a los que tienen dudas, hay un 28% de esa muestra aleatoria que no tomarían ahora mismo la vacuna. SI nos preguntamos de qué dependen esas dudas, hemos de decir que van muy ligadas a la confianza de los ciudadanos con su gobierno. En países donde la confianza de los ciudadanos en su gobierno es baja, también es más baja la confianza en la vacuna. De hecho siempre que hablamos de vacunas hay un pequeño porcentaje de población que está en contra de las vacunas, o que no las tomaría por razones culturales o religiosas. Esperábamos encontrar quizá un 10-12% de gente que no quisiera tomar la vacuna, pero hemos encontrado más del doble de estas cifras, en total un 28% de la gente tiene reticencias a vacunarse. Es totalmente necesario aumentar la confianza en las vacunas, y creo que para eso es clave mejorar la comunicación de los gobiernos y de las autoridades sanitarias. Explicar bien en qué consiste la vacuna. Proclamar que vamos a tener una vacuna para tal o cual fecha no sirve de nada. Hay que explicar qué se hace, cómo se hace y darle a la población la máxima confianza"