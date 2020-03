Pneumòlegs relacionen el coronavirus greu amb una baixa quantitat de glòbuls blancs

Que la infecció del coronavirus produeixi símptomes lleus o una pneumònia greu depèn de la resposta immunitària de cada pacient, un sistema defensiu basat en l'acció coordinada i específica de cèl·lules de desenes de tipus diferents.

Estudiar el desplegament d'aquest exèrcit en cada fase de la infecció pot proporcionar marcadors que pronostiquin l'evolució de cada pacient. Ja hi ha avanços. Una molècula del sistema immunitari s'usa ja en hospitals espanyols per a decidir en qui pot ser efectiu un tractament experimental que frenaria la progressió de la malaltia.

Els nivells alts d'IL6 en sang s'associen a una resposta de defensa excessiva, que es gira en contra del propi pacient: es desencadena una inflamació exagerada que no cura sinó el contrari, i que és, en última instància, la causa de les pneumònies greus i, en alguns casos, de mort.

D'hospitals italians arriben indicacions. El tocilizumab seria efectiu quan la IL6 supera certs nivells en sang, si hi ha pneumònia bilateral, dificultat per a respirar i si en dos dies s'observa un empitjorament. D'aquí la necessitat de les mesures d'IL6 en les mostres de sang.

El dr.Carlos Jiménez, president de la societat espanyola de pneumología i cirugía toràcica ens explica "no obstant això la reducció dels leucòcits en sang s'associen directament amb un agreujament de la malaltia", ens diu, "molts estudis venen des de la Xina que és on es va iniciar la malaltia", diu el dr. Carlos Jiménez, "se sap que el 80% dels pacients infectats per coronavirus és lleu, però hi ha un 6% que requereixen d'una ventilació mecànica per a mantenir el nivell d'oxigen en sang" conforme a les al.lèrgies ens diu "no s'ha de barrejar ni confondre les al·lèrgies amb el coronavirus, els símptomes són molt diferents sobretot la febre en cas del coronavirus" però que passa amb la possible utilització de plasma de persones curades "el plasma dels pacients curats podria utilitzar-se però està valorant-se, la cloroquina pot ser eficaç i d'ajuda en aquesta mena d'infeccions, però ja quan s'ha presentat la pneumònia en el pacient."