La plataforma "Sanitaris amb Covid Persistent" demana fer pública la xifra de professionals afectats pel virus

La doctora Pepa Bertrán forma part del grup Sanitaris amb Covid Persistent, que ella mateixa va fundar. Avui amb ella volem parlar de la incidència del virus en els professionals sanitaris. Volem preguntar-li quants sanitaris hi ha ara mateix afectats per la Covid: "No et puc donar una xifra perquè no en tenim ni idea. És una de les reivindicacions que tenim, que ens contin." La doctora Bertrán es va contagiar de Covid. Ella mateixa ens explica la seva experiència: "Al principi de tot, al març em vaig contagiar. Vaig anar al domicili d'una pacient terminal i allà em vaig contagiar. Arrel d'això vaig començar a tenir símptomes: tos, febre, diarrea, malestar general i també pneumònia. Vaig estar ingressada al Clínic 18 dies. Per sort he anat millorant, però encara em queda una baixada d'oxígen de manera sobtada, dolors musculars, sobretot a les cames, dolor al pit... aquests serien els símptomes que més m'afecten ara mateix. El 25 de septembre vaig tornar a la feina. Estic fent teletreball o al despatx fent feines burocràtiques, ja que no puc tractar pacients ara mateix. La plataforma que hem creat, Sanitaris amb Covid Persistent, el que vol és, en primer lloc, que ens comptin. Volem saber quants hem estat infectats, i quants tenim Covid Persistent. Que es faci difusió, que tots els companys sàpiguen que això existeix. I que es crein protocols i s'investigui. I un altre de les exigències és que volem que el Covid sigui considerat com a malaltia laboral. Ara mateix està en la categoria d'accident. Això ho hem demanat tots els col.legis de metges d'Espanya al ministre Illa, però de moment no ha donat resposta.