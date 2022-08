Pla pilot per oferir un servei de joc assistit per a infants amb discapacitat

Barcelona ha posat en marxa un pla pilot que ofereix assistents de suport al joc per a infants o adolescents amb discapacitat, així com també adults.

Personal especialitzat acompanya infants i adolescents amb discapacitats, així com pares i mares de família amb discapacitat que necessiten suport per gaudir dels espais de joc que hi ha a la ciutat. Segons afirma el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, és un projecte innovador a tot Europa.

El sistema, explica, és el següent: les famílies disposen d'un màxim inicial de deu tiquets per a deu sessions de joc assistit -de 60 minuts per sessió- que poden gastar demanant dia i hora.

Així, durant aquesta estona disposaran de l'ajut d'un professional perquè l'infant gaudeixi de l'àrea de joc. El pla pilot l'impulsa l'Ajuntament de Barcelona a través d'un projecte impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), presidit per Riera.

Una de les famílies que participen en el projecte pilot són el Xavi González i la Mar Peláez, els pares del Marc, un nen de cinc anys amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i un grau de discapacitat del 65%.

Aquest dijous han pogut comptar amb el suport de la Laia, una de les assistents, en una àrea de joc ubicada als Jardins de Ca l'Aranyó, a prop de les Glòries.

Actualment, Barcelona compta amb 21 àrees de joc inclusiu, és a dir, que estan adaptades per a infants amb discapacitat, i n'hi ha 11 més que amb "petits ajustos" poden ser-ho.

"Estem molt esperançats" "Estem molt esperançats, pensem que és una cosa molt motivadora, per nosaltres i per al Marc", admet el Xavi, que apunta que no s'havien parat a pensar que podia existir un servei municipal d'aquest tipus. "Vam tenir una presa de contacte ahir mateix amb la terapeuta i les sensacions primeres són molt bones", afegeix el Xavi, que confia en aprendre també de l'experiència.

La Mar destaca que el Marc és "hiperactiu" i "molt sensorial" i també creu que amb el suport d'un monitor o monitora sentiran que els donen eines i suport psicològic: "S'agraeix molt, perquè anem una mica perduts".

La Marie-pierre Caire Yaver és una altra de les famílies que participen en el pla pilot de suport al joc. En el seu cas és família monomarental i té un fill, el Bruno, de gairebé 12 anys i amb una pluridiscapacitat.

Segons relata, li han proposat participar-hi perquè, per exemple, la mobilitat al parc no és senzilla. Moure el Bruno de la cadira de rodes fins al gronxador -un d'especial-no és senzill. "Havia de recórrer a altres famílies o pares del parc perquè m'ajudessin.

Tenir l'opció de suport al joc, triar el parc que més s'adapta i diferents dies de la setmana i poder participar en aquestes àrees infantils és molt bo per al meu fill i per a la resta de nens", assegura.

Pla pilot

Des de la seva posada en marxa al juliol, es beneficien del pla pilot algunes famílies de Barcelona amb infants i adolescents de 3 a 15 anys amb discapacitat i reconeixement de situació de dependència.

També, els pares i mares (tutors legals) en situació de discapacitat que els impedeix exercir amb autonomia les tasques d'acompanyant.

El servei que es presta consisteix en l'acompanyament per part de personal especialitzat equipat amb elements de suport material necessaris per a la realització de l'acompanyament a l'activitat lúdica.

Les persones assistents tenen funcions com acompanyar aquests adults per l'interior del parc (des de la porta fins a la zona de joc o d'estada), explicar-los la distribució i elements de l'àrea de joc, perquè autònomament decideixin on vol jugar amb el seu fill o filla, ajudar-los a arribar fins als punts de joc on hi ha l'infant, assistir-los en aquelles tasques que necessitin per poder gaudir del joc amb el seu fill o filla.

De moment el servei ha funcionat durant el mes de juliol i la primera setmana d'agost i tornarà a funcionar des de finals d'agost fins a finals de novembre. En total, seran 13 setmanes. Segons el regidor Riera, l'acollida fins ara per part de les famílies ha estat molt bona.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera (àudio).