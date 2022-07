El pitjor de la inflació està per arribar?

La inflació a la zona euro confirma el seu rècord i arriba fins al 8,6% interanual al juny. En el conjunt de la Unió Europea (UE), la inflació s'ha situat en el 9,6%, segons dades publicades aquest dimarts per Eurostat.

La taxa més elevada s'ha registrat a Estònia, amb una inflació del 22%, seguit de Lituània, amb un 20,5%, i Letònia, amb un 19,2%.

Per contra, on menys han apujat els preus al juny ha sigut a Malta, amb una inflació del 6,1%, seguit de França, amb un 6,5%, i Finlàndia, amb un 8,1%.

Al juny, la contribució més gran a l'augment de preus a l'Eurozona l'ha dut a terme l'energia, amb un increment del 42%. Els preus de l'alimentació, l'alcohol i el tabac van incrementar-se un 8,9% i els dels serveis un 3,4%.

Respecte al mes anterior, la pujada de preus ha estat del 0,8% a la Eurozona i del 0,9% al conjunt de la Unió Europea (UE). La Comissió calcula que la inflació a la zona euro serà del 7,6% el 2022 i del 4,6% el 2023.

Espanya ha registrat una inflació del 10% al juny, per sobre de la mitjana europea. La Comissió Europea preveu que la inflació a l'estat espanyol se situarà en el 8,1% a finals d'any per baixar fins al 3,4% el 2023.

El creixement esperat del PIB del 4,2% aquest any no varia respecte a l'estimació anterior, però sí la composició.

La demanda interna només aportarà 2,1 punts, 1,7 punts menys que a la previsió del març. Aquesta retallada reflecteix principalment la pèrdua de capacitat de compra dels consumidors a causa de la inflació.

Per part seva, l'aportació del sector exterior s'ha revisat a l'alça, fins a 2,1 punts (1,7 més que al març), com a conseqüència de la recuperació dels ingressos per turisme fins al nivell previ a la pandèmia.

Aquest rebot del turisme, el dinamisme de les exportacions de béns i serveis no turístics i el dinamisme del mercat laboral continuaran sostenint l'activitat els propers mesos. Tot i això, perdran força després de l'estiu, mentre que les tensions geopolítiques, energètiques i monetàries guanyaran pes, aputen.

En conseqüència, l'economia espanyola registrarà una forta desacceleració el 2023, amb un creixement del PIB del 2%, 1,3 punts menys que en la previsió anterior.

Ocaña ha insistit que aquestes previsions són molt sensibles a l'evolució de la inflació i els tipus d'interès; una inflació més elevada o un ajustament dels tipus d'interès més ràpid resultarien en un creixement més baix, "un escenari més advers que no és descartable".

Pel que fa a la inflació, el deflactor del consum creixerà aquest any un 8,8% i un 5% el que ve, partint de la hipòtesi d'uns preus energètics a l'alça fins a la primavera que ve abans d'estabilitzar-se,

El dinamisme del mercat laboral es mantindrà, encara que a un ritme cada cop menor, d'acord amb la forta desacceleració de l'economia.

A finals del 2023 es crearan prop de 600.000 llocs de treball, de manera que la taxa d'atur baixarà del 12%.

D'altra banda, el dèficit públic baixarà aquest any pel joc dels estabilitzadors automàtics i de la inflació. El forat rondarà el 4,5% del PIB el 2023, un valor proper al nivell estructural, i el deute el 112%.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el professor d'economia i empresa de la UAO CEU, Albert Guivernau (àudio).