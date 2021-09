PIMEC titlla de desastre la no ampliació de l'aeroport

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha avisat que haver d'esperar cinc anys més per aconseguir l'ampliació del Prat seria "un fracàs més de la política del diàleg".

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el president de PIMEC, Antoni Cañete (àudio) i ha dit que confia que es pugui fer "marxa enrere" i que és "molt preocupant" que s'aturi un projecte d'aquesta envergadura "per tuits o accions a les xarxes socials".

El president de la patronal ha expressat la seva preocupació per la política "de bàndols" que considera que s'està generant en relació a l'aeroport entre competitivitat econòmica i protecció del medi ambient, i ha dit que els dos elements han de ser compatibles.

Segons Cañete, és "esperpèntic" que es pugui perdre la inversió per a l'ampliació del Prat, que permetria a Catalunya, ha dit, jugar "a la primera divisió" econòmica.

El president de PIMEC no ha volgut parlar de "ruïna" econòmica si no es fa l'ampliació –com sí que ha suggerit Foment- però ha avisat que es perd una gran oportunitat.

"Un equip de futbol sense inversions no deixa de jugar, simplement jugarà a una altra divisió", ha afirmat, fent un paral·lelisme futbolístic. "Catalunya té capacitat, i la tindrà, per a l'emprenedoria, però òbviament perdem una oportunitat. I si és per incapacitat de dialogar i trobar solucions, hauríem de demanar tots plegats responsabilitats", ha avisat.

Cañete també ha advertit que "una minoria" no pot condicionar un projecte d'abast econòmic com el de l'ampliació de l'aeroport. El president de PIMEC ha assegurat que hi ha "solucions tècniques" per minimitzar l'impacte mediambiental i ha advertit que "des de posicions maximalistes i de bloqueig no es tindrà una inversió tan important".

"No és el mateix un aeroport que sigui un 'hub' intercontinental que un altre que es converteixi en una infraestructura de transició", ha conclòs.