PIMEC posa de manifest el "neguit" de les empreses per garantir la seguretat dels treballadors

PIMEC ha posat de manifest el "neguit" de les empreses per aconseguir el material necessari per garantir la seguretat dels empleats en el lloc de feina. Les companyies que no disposin d'aquestes eines hauran d'aturar l'activitat. Davant aquesta situació, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha articulat una xarxa logística, a disposició de l'administració, per facilitar la compravenda i transport del material, així com un llistat de proveïdors. En paral·lel, la patronal ha celebrat l'acord de les patronals, els sindicats i el Govern per establir les recomanacions sobre com actuar en el retorn de l'activitat.

Tot i això, ha alertat de la dificultat d'algunes companyies d'aconseguir material. "Algunes empreses reben el material amb comptagotes i no saben si podran tenir estoc suficient", ha manifestat la directora de Relacions Laborals de PIMEC, Elena de la Campa.

"ha de ser una tornada progressiva i garantir la seguretat dels treballadors. No som experts de sanitat i no podem valorar si és adequada o no la tornada al treball" explica "continuem insistint en la possibilitat del teletreball en totes aquelles empreses que puguin fer-ho."

Parlant de les messures de seguretat a les empreses "El manteniment de les distàncies és essencial, i en aquelles empreses on no es pugui hi ha altres mesures com a mampares o torns de treball" afirma "hi ha empresa que s'han reorganitzat i fan ara els plans formatius."

Els registres de jornada "s'han de mantenir i buscar la manera que no sigui digital per a prevenir contagis. Si una empresa no reuneix les condicions adequades s'ha de posar en contacte amb els seus serveis de prevenció".

La patronal ha reiterat la importància de la "higiene" en el lloc de treball i ha recomanat a les empreses revisar els protocols de riscos laborals, intentar mantenir la distància social o instaurar mesures de prevenció col·lectiva, com l'ús de mampares separadores.