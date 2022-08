PIMEC avisa de la debilitat dels sectors forts a l'estiu

La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec ha avisat que les dades de l'atur registrat del mes de juliol són "les pitjors de la darrera dècada".

Així mateix, el seu secretari general, Josep Ginesta, ha alertat de comportaments "poc habituals" en sectors tradicionalment forts en creació d'ocupació a la temporada turística, com el comerç o la restauració.

"La reducció de contractes respecte a l'any passat és perquè hi ha molts contractes temporals que ja no s'han fet", ha apuntat abans de detallar que alguns empresaris han preferit "no arriscar".

Així mateix, ha afegit que hi ha un "alentiment" de la recuperació iniciada el Nadal i anticipa una tardor "complicada" en la que caldrà protegir el sector productiu.

"Ens agradaria acostar-nos a les dades d'atur de països com Polònia o Alemanya, que tripliquem, o bé a les dades de la Unió Europea i de la zona euro, que dupliquem", ha apuntat Ginesta en comparar les dades catalanes amb les de la resta del continent.

En aquest sentit, ha explicat que "l'elevada taxa d'atur ens fa menys competitius; Espanya acumula una quarta part de l'atur de la UE".

Així mateix, el secretari general ha ressaltat que les dades del juliol trenquen una tendència de cinc mesos consecutius en què l'atur baixava de forma intermensual.

Paral·lelament, la directora de l'Àrea de Treball, Sílvia Miró, ha recordat la perspectiva de gènere de les dades, tot constatant un augment de l'atur del 0,39% respecte al mes de juny en el cas dels homes i de l'1,41% en el cas de les dones.

En el cas de les persones joves, ha indicat que hi ha 17.733 persones menors de vint-i-cinc anys en situació d'atur, 473 menys que el mes anterior (-2,6%). "Es tracta de l'únic col·lectiu que redueix en atur intermensual", ha indicat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta (àudio).