"A peu de carrer" el síndic s'acosta als veïns

El darrer 25 de gener la Sindicatura de Greuges de Barcelona va convertir en realitat ‘A peu de carrer’, el projecte de David Bondia per acostar la institució al veïnat dels 73 barris de la ciutat. La primera visita d’aquesta nova iniciativa va dur-se a terme a dos barris del Districte de Sant Martí: Sant Martí de Provençals, i la Verneda i la Pau.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia (àudio).

“Arrenca un dels projectes que ja tenia en el meu programa de 7 eixos i 33 propostes, que permetrà crear una Sindicatura itinerant, que sigui un territori i no només una ubicació”, ha explicat Bondia, que ha afegit que “cal acostar-nos a la ciutadania, al teixit associatiu i al teixit empresarial, ja que és la manera de conèixer i intervenir en les problemàtiques dels veïns i veïnes de la ciutat”.

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, i membres del seu equip que l’acompanyaven, van trobar-se amb Toni Santos, el president de l’AV de Sant Martí de Provençals. Recorrent els carrers del barri, van visitar les obres de reurbanització de l’estació i l’entorn de la Sagrera, així com les promocions d’habitatges públics i privats del sector Prim i el sector Cobega. Aquestes construccions suposaran un fort impacte al barri, tant per l’increment de persones en trànsit com pel nou veïnat que s’instal·larà.

‘A peu de carrer’ va continuar amb una reunió amb Roger Torrell, president de la Coordinadora d’Entitats VERN, que gestiona i dinamitza el Casal de barri de la Verneda, i compta amb més de 70 entitats adherides. Actualment, aborden la gran majoria de conflictes que sorgeixen al barri.

El síndic de greuges, David Bondia, també va descobrir el projecte de l’Escola d’Adults de la Verneda, que va néixer a finals de la dècada 70 arran de l’autoorganització del veïnat del barri que volia aprendre i accedir a l’educació. Aquesta comunitat d’aprenentatge es fonamenta en: grups interactius; tertúlies; formació de famílies; gestió democràtica; espais de decisió; comissions i grups.

La tarda va començar amb un encontre amb les persones directores de l’ASME (Associació Sant Martí Esport), a la instal·lació del CEM Verneda. A banda d’aquest centre esportiu municipal, l’ASME també gestiona el CEM Vintró, el CEM Trinitat Vella i les Pistes La Pau.

L’Associació treballa diversos projectes d’inserció social al barri de la Verneda a través de diferents esports: bàsquet, handbol, hoquei línia, gimnàstica rítmica, trampolí i taekwondo. La idea de l’entitat és practicar l’esport de manera mixta des de la infància, fins que les normatives de les diferents federacions els ho impedeix. També compten amb projectes de cooperació internacional amb infància i adolescència refugiada del Sàhara Occidental.

El dia va finalitzar amb una visita a les pistes esportives de La Pau, on es practica l’hoquei línia. L’equip que hi juga es diu Tucans i van ser pioners en la lluita contra l’abús i l’assetjament a infància i adolescència, així com a combatre la violència masclista.