La pesadilla para cobrar el paro en Barcelona: "No tienes ahorros para sobrevivir más de tres meses"

Unas 89.000 personas todavía no han cobrado el paro en Barcelona procedente de un ERTE. Hoy en Herrera a COPE Cataluña y Andorra hemos hablado del tema con el delegado de la CGT y trabajador del SEPE en Barcelona , Miguel Àngel García.

TRES LARGOS MESES DE ESPERA PARA COBRAR

Hay trabajadores que llevan más de tres meses de espera para cobrar y consumen los pocos ahorros familiares que disponían. Diez meses después del inicio de la pandemia que colapsó el SEPE por el alud de ERTES que se presentaron, los problemas todavía se arrastran. Siguen habiendo errores en la tramitación de los expedientes temporales, pero el atasco más grande es en las prestaciones de paro. A día de hoy, hay unas 89.000 presolicitudes pendientes de tramitar solo en las oficinas de la demarcación de Barcelona, según datos del sindicato CGT.

Lo explica Miguel Àngel García: "Hoy estamos tramitando las prestaciones que se presentaron el 4 de noviembre y no se cobrarán antes del 10 de febrero." Son más de tres meses de espera para empezar a cobrar el paro en la mayoría de casos, puesto que el gran grosor de las peticiones entran por el sistema de presolicitud, que es el que acumula más retraso. "Es difícil saber cuando se resolverá. Espero que en el primer trimestre de este año nos posemos en el día, si no empeora la situación económica y si no entran muchas más solicitudes", explica Miguel Àngel García.

Además del retraso en las prestaciones de paro, también se arrastran problemas en el cobro de algunos ERTE. Durante la primera oleada, el alud de expedientes temporales colapsó el sistema y, poco a poco, se han ido resolviendo, pero todavía hay errores y retrasos. Sobre todo, en el caso de los expedientes que se prorrogaron en septiembre o en octubre a causa de las nuevas restricciones.

MIL CITAS PREVIAS DIARIAS SON INSUFICIENTES

Miguel Ángel García explica que se ha mejorado la gestión de los ERTE y hay menos errores en los expedientes que presentan las empresas: "Estamos pendientes de cómo se hace la prórroga para evitar nuevos problemas". La mejor manera para agilizar el cobro es obtener cita previa a las oficinas o incluso mejor, según Miguel Àngel, “optar por la tramitación online”. Solo en las de Barcelona, se ofrecen unas 1.000 citas en el día, pero la demanda real es muy superior. Según explican los mismos trabajadores del SEPE, se tendrían que ofrecer seis veces más citas para atender toda la demanda.