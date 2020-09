Un 10 per cent de persones tenen anticossos que fan boicot al seu propi sistema immunitari

Un estudi internacional conclou que el 10% de les persones que pateixen la Covid-19 d’una forma greu tenen anticossos que boicotegen el seu propi sistema immunitari. La troballa, que ha estat publicada a la revista Science, ha estat possible gràcies a un consorci encapçalat l’INSERM de París i la Universitat Rockefeller i en el que hi han participat diversos centres estatals, entre ells l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, ha parlat del tema el Dr. David Dalmau, director de la Fundació Docencia i Recerca Mutua de Terrassa.

L’estudi s’ha fet a 3000 persones, entre pacients greus, lleus, casos asimptomàtics i individus sans. Entre els casos greus, 1 de cada deu té bloquejada l’acció de l’interferó, una proteïna que s’activa quan hi ha una infecció vírica. Això passa per una alteració genètica o perquè tenen anticossos que la bloquegen, una mena d’autoanticossos.

Aquest descobriment el que permetrà és aplicar tractament diferenciats i personalitzats a aquestes persones.

L’estudi revel·la la importància de l’interferó en la lluita contra la Covid-19. De les 663 persones amb símptomes lleus, cap tenia aquests autoanticossos; de les 1127 sanes, només quatre.

