21 persones han perdut la vida ofegades a les platges de Catalunya fins avui

L'any passat, 440 persones van morir ofegades en entorns aquàtics a Espanya (un 43% en platges, un 14% en rius i un 10% en piscines), i, en el que portem de temporada d'estiu a Catalunya, ja han perdut la vida 21. Avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el socorrista de les platges de Barcelona i portaveu de CGT Barcelona, Salvador Zhetelman, ha parlo de la situació actual dels socorristes i també ha ofert consells generals per a evitar els ofegaments a les platges. També s'ha parlat del treball dels socorristes amb la pandèmia pel mig.

Recomanacions generals

1. Vigila als menors en tot moment quan estiguin en l'aigua o jugant prop d'ella. La missió del socorrista és el rescat i el salvament aquàtic quan sigui necessari, però la vigilància dels menors és una responsabilitat dels seus pares o cuidadors.

2. Procura banyar-te en zones habilitades per a això i vigilades per socorristes.

3. Fixa't si hi ha algun cartell que adverteixi d'algun perill. Fes cas a la senyalització de les banderes i a les indicacions dels socorristes.

4. Evita l'exposició solar directa en les hores de major radiació (entre les 12.00 i les 16.00 hores).

5. No entris en l'aigua de manera brusca per a evitar canvis dràstics de temperatura; sobretot havent dinat, per a evitar la hidrocució.

6. Si estàs dins de l'aigua i et trobes malament o amb símptomes estranys, sal ràpidament.

7. Abans de tirar-te de cap, comprova la profunditat de la làmina d'aigua. Les conseqüències en cas de colpejar-se contra el fons poden ser molt greus, com a traumatismes cranials o crani-cervicals.

8. Comprova que en la zona el teu telèfon té cobertura per si tens alguna emergència i cal avisar al 112.