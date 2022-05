"Personas tóxicas" el llibre per detectar de qui has d'allunyar-te

Una persona "tòxica" es refereix a qualsevol persona de la nostra vida que ens hagi afectat negativament a causa de les seves característiques i comportament. Tot i que tendim a culpar-nos els uns als altres, també som responsables de no tenir límits, d'aclaparar-nos o de no expressar totes les nostres necessitats. De fet, perquè algú sigui tòxic, ha d'haver-hi gent al seu voltant que ho permeti. Davant d'aquesta situació, hem de donar l'esquena als nostres hàbits i recuperar el nostre espai i respecte. Ens fa una bona reflexió per saber com poder alliberar-te d'elles o com detectar-les, l'autora del llibre "Personas tóxicas", Silvia Congost.



- A vegades sembla com una mena de mite però existeixen.



Sí i de fet n'hi ha moltes. Hem de saber distingir entre les persones tòxiques per nosaltres, però que no són males persones o tòxiques per altres. Són aquelles que no encaixen amb nosaltres És a dir que no tenen els mateixos valors que no busquen el mateix i forçar la situació per portar-nos bé amb aquelles persones desgasta molt. També i a les persones que tenen un trastorn de personalitat que són aquelles que ens acabaran mal tractant, traient el pitjor de nosaltres mateixos i amb aquestes hem de vigilar moltíssim perquè són molt destructives.



- Com podem diferenciar una persona tòxica?



És aquella persona que quan tu tens una relació menys estreta amb ella, sigui en l'àmbit que sigui, comences a passar-ho malament, t'angoixes, t'obsessiones buscant la forma que no hi hagi aquells problemes que es donen cada dos per tres, tens insomni, ansietat, és a dir, tens una sèrie de símptomes que fan que tu et trobis malament, el contrari a com hauria de ser.



- Hi ha una relació entre el narcisisme i la toxicitat?



La persona que té un trastorn de personalitat narcisista sempre serà una persona tòxica per qualsevol altre amb qui tingui una relació estreta, per què és un trastorn què implica que et sents superior als altres i això et dona el poder per manipular i aprofitar-te. Som persones que destrueixen l'autoestima de l'altre per això persona amb aquest trastorn sempre serà així, no són capaços d'empatitzar.



- Nou deu ser gens fàcil allunyar-te d'aquella persona, sobretot quan es tracta d'un familiar.



Imagina que és el teu pare o mare, podem anar tirant el fil i veure que potser no han passat bé de petits i un cop entens això, t'adones que no ets tu, sinó que és un problema que té aquest pare o mare. A partir d'aquí, recomano prendre una mica de distància, no cal que sigui contacte zero. Veig molts casos de fills o filles que encara busquen l'aprovació i només reben menys preu i encara senten pitjor, ho hem de saber acceptar i allunyar-nos una mica.