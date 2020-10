Perqué van plens els trens i metros en plena pandèmia?

Toc de queda, possibles confinaments de cap de setmana, bars i restaurants tancats però el tranasport públic ple de gom a gom. Avui hem parlat amb el director general de Transport Públic de la Generalitat per aclarir el tema. David Saldoni, ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, que “ l’ocupació mitjana està per sobre del 60%, però que en hores punta s’arriba al 80%, i el problema és que no hi ha recursos materials per ampliar les freqüències. Veiem imatges que ens fan mal a tots. Costa d’entendre el fet de veure tanta gent dins del transport públic Estem al 100% d’oferta, no hi ha més trens o metros per circular en hores punta. L’oferta de material mòbil és la màxima que hi pot haver”. Saldoni també ha assegurat que “No és viable controlar l’ocupació, per la dificultat logística i perquè es produirien retencions a les andanes i accessos. L’ocupació al transport públic, sobretot a l’àrea de Barcelona, és impossible de controlar”. Davant d’això –diu– la solució és reduir la demanda, especialment a les hores punta. Per aquest motiu, ha fet una crida a espaiar els desplaçaments i reforçar les opcions de teletreball i d’educació a distància. Per cap de la mobilitat a Catalunya: “ Hem de baixar la demanda. Allargar l’hora punta: no tots hem d’anar a treballar a les 7-8 del matí. Hem de procurar que les empreses facilitin anar a la feina més tard. Si tots volem anar al metro o al bus entre les 7 i les 9, els metros i busos estaran plens. En canvi, en moltíssimes hores al dia van buits”. El director de Transports i Mobilitat ha explicat que els autobusos també estan a la seva màxima capacitat i ha recordat que la llei permet que vagin plens. Malgrat tot, Saldoni també ha defensat que el transport públic és segur. Ha afegit que “Cap indicador sanitari ni cap estudi diu que el transport públic sigui un focus de contagi. És un entorn segur”. En aquest sentit, Saldoni ha explicat que hi ha “protocols per fer renovacions d’aire en trens, autobusos i ferrocarrils.”