Perqué ès tant important vacunar-se de la grip enguany?

Perqué és tan important vacunar-se de la grip aquest any? Segons el Departament de Salut : "La vacunació de la grip encara és més important aquest any de pandèmia de la Covid. No ho és tot, però és una eina preventiva important". Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la infer,era i cap de secció de malalties infeccioses de Promoció de la Salut ha parlat del tema.

Per la infermera, “ Si una persona té les dues malalties, Covid i grip, la probabilitat de morir es duplica, segons un estudi que s'ha publicat al British Medical Journal.

Tenir coinfecció és molt més greu que no pas tenir l'una i l'altra. Per això aquest any encara és més important vacunar-se". Les mesures contra la Covid beneficien la prevenció també de la grip. És per això que distància, mans, mascareta i reducció de la mobilitat, sumat a una campanya de la vacunació de la grip forta, fa pensar a Salut que es pot controlar un hivern en què conviuran els dos virus. Montse Martínez ha recordat qui ha de vacunar-se: Persones de 60 anys o més. Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc, incloent aquest any la hipertensió perquè és més propensa a la complexitat de la Covid.Dones embarassades i puerperi fins a 6 mesos. Infants entre sis mesos i dos anys que van ser prematurs. Persones amb immunosupressió.

També persones que poden transmetre la grip a persones d'alt risc: Treballadors sanitaris i sociosanitaris. Contactes i cuidadors de persones d'alt risc. bI persones que ofereixen serveis essencials a la comunitat: Policies, bombers, protecció civil, etc.

Per primera vegada s'hi inclouen els docents dels centres escolars. L'objectiu és acostar-se al 75% de persones de més de 60 anys que es vacunin, enfront del 53% que ho van fer l'any passat. Per la cap de secció de malalties infeccioses: “Les persones joves amb patologies cròniques són un dels objectius aquest any, ja que la cobertura de la vacuna és "força baixa", un 31% en infants i un 17% entre 14 i 59 anys. La especialista tambè ha recordat que: “Per no col·lapsar encara més els CAP, desbordats per la pandèmia, aquest any s'han buscat espais alternatius. dels exemples on a partir d'avui es podrà anar a vacunar contra la grip. En total, són 632 espais arreu de Catalunya, com centres cívics, biblioteques o pavellons esportius.