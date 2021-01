Perqué un 40 per cent de la població no vol vacunar-se contra la Covid?

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), de manera conjunta amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha elaborat unes recomanacions en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la Covid-19. El text reconeix que els beneficis de la vacunació per al conjunt de la societat estan àmpliament provats i que els mitjans de comunicació tenen la funció d’informar de manera veraç en relació amb la seguretat i l’eficàcia de les vacunes. Així mateix, poden contribuir a lluitar contra la desinformació, que, en el cas de la vacunació contra la Covid-19, constitueix una amenaça a la salut pública. Per lluitar contra aquesta desinformació avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el doctor Luis Carlos Urbiztondo, cap del servei de Medecina preventiva de la subdirecció general de Promoció de la Salut de la Generalitat. La iniciativa sorgeix, entre altres consideracions, de les dades demoscòpiques recents (baròmetre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de desembre), que indiquen que només el 40% de la població afirma que es vacunaria de manera immediata contra la Covid-19. Per facilitar l’apoderament de la ciutadania i que pugui discernir entre informació i desinformació, les quatre institucions i entitats professionals esmentades han elaborat unes recomanacions adreçades als professionals de la informació, a les empreses del sector, a les plataformes d’intercanvi de vídeos, a les xarxes socials i a la població. El document de recomanacions inclou també un recull de referències a agències de medicaments, societats científiques i organismes especialitzats en matèria de vacunes, com a recursos informatius i documentals. Els sistemes de farmacovigilància pertanyen a l’àmbit de Catalunya, de l’Estat, de la Unió Europea i de l’Organització Mundial de la Salut. Des de la subdirecció general de Promoció de la Salut, d'ha ha subratllat la importància de la vacunació contra la Covid-19: "La vacuna protegeix la persona i també al conjunt de la societat. Serà el que farà canviar realment la situació que estem vivint”. També remarca que “mentre la cobertura vacunal no arribi al 80% de la població, caldrà mantenir les mesures de seguretat: distància, rentat de mans, mascareta, ventilació i quedar-se a casa en cas de trobar-se malament”. Les recomanacions subratllen que existeix un consens científic, demostrable empíricament, sobre la seguretat i els beneficis de la vacunació.