Perqué el 90 per cent de les residències d'ancians de Catalunya estàn lliures de coronavirus?

A Catalunya, segons les xifres oficials, han mort en els geriàtrics prop de 4.200 persones durant la pandèmia. A trenta d'agost, el nombre de positius en els geriàtrics catalans, amb gairebé 52.000 places ocupades, no arribava als 300 usuaris. Concretament, 293. O cosa que és el mateix els afectats per casos positius de la Covid-19 en aquests moments no arriben al 0,7 per cent del total d'usuaris. Xifres que ha ratificat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la presidenta d'ACRA ( Associació Catalana de Recursos Sanitaris) , Cinta Pascual.

NO HEM PARAT DE TREBALLAR

La presidenta de la patronal catalana de residències tambè ha dit que: “ No hem parat de treballar .EPIS, formació als treballadors i tot i que la por al “bitxu” no es perd perqué hem de viure amb ell i treballar molt conjuntament amb l'adminsitració són les claus de les xifrees tan baixes de Covid-19 a les residències”. Cinta, tambè ha destacat que “S'han creat espais controlat de grups reduits a les residències com ara es farà a les escoles per evitar contagis. Aquests tallafocs del covid està funcionant. El problema es que això limita la movilitat de les persones dins del centre i no és el que ens agrada als professionals”.

EN BREU COMENÇARAN ELS CRIBATGES AL PERSONAL DE LES RESIDÈNCIES

La presidenta d'ACRA ha destacat que: “En aquests moments no es fan ingressos al centres perquè estàn prohibits nomès en casos d'urgencia. El sector reivindica que no podem tenir tants llits buits i hem de fer ingressos. Cada dia rebem trucades de persones de families que necessiten ingressar un malalt. Hem tancat centres de dia i això no pot ser. La vida continua i continuen havent malalts d'alzheimer o d'altres patologies que necessiten un centre per ser ingressats”. Cinta Pascual ha recordat que en breu començaran les grivats massius a les residències de Catalunya que farà la Generalitat i que donarà més seguretat a les llars d'avis.