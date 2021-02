"El perill de contagi el 14 de febrer està fora dels col.legis electorals"

Avui hem analitzat les últimes dades de la pandèmia a Cataluny amb el Doctor Daniel López Codina, investigador, biofísic del grup de biologia computacional de la UPC. Tambè hem repasat les mesures de sueguretat per anar a votar el próxim diumenge. La Generalitat lliurarà quatre màscares quirúrgiques a cada membre de la taula per a poder renovar-les al llarg de la jornada, una màscara FFP2, una pantalla facial i guants d'un sol ús per a efectuar el recompte, així com gel hidroalcohólico. Entre les 19 hores i les 20 hores hauran de vestir equips de protecció individual (EPIs) d'alta seguretat perquè en aquesta franja horària és quan es recomana el vot de positius per covid-19 o contactes estrets. Se'ls facilitarà un segon manual en el qual s'explica com posar-se l'abillament per a evitar el contagi. "Els hi hauran de posar entre les 18.40 hores i les 19 hores per torns, quedant sempre dos membres en custòdia de l'urna i per a seguir amb el procés electoral", exposa el text. Està estudiant fer una prova d'antígens als membres de les taules. Abans de començar la jornada, a tots els membres de les taules se'ls prendrà la temperatura, que haurà de ser inferior a 37,5 graus sense prendre antitérmicos. Si és superior, hauran d'anar a urgències per a realitzar una valoració i rebre el corresponent informe mèdic.Les cues per a exercir el dret al vot es faran al carrer i s'entrarà d'un en un per a votar, respectant la distància mínima d'un metre i mig. Els circuits seran de sentit únic. L'ús de la màscara serà obligatori, així com de gel hidroalcohólico. Hi haurà personal de seguretat sanitària controlant que es respectin les mesures. La recomanació és portar el vot preparat des de casa per a agilitar el procés. Es desinfectaran sovint tots els espais, hi haurà menys taules que de costum, que deuran aquesta separades dos metres entre elles , i els locals seran més amplis i ben ventilats. S'han previst tres franges horàries per a evitar el risc de contagi. La franja del matí, entre 9 i 12, es reserva als col·lectius de risc. Entre les 12 i les 7 de la tarda vota el gruix de la població i l'última hora, fins a les 8 es reserva per a les persones en quarantena: els positius, els seus contactes estrets i casos sospitosos. No obstant això, s'incentiva el vot per correu, que es pot demanar en les oficines de correus fins al 5 de febrer. En el cas de disposar de signatura electrònica, es pot demanar des de casa de manera telemàtica. Es pot dipositar el vot en una oficina de Correus fins a dos dies abans dels comicis.