Perdre l'olfacte durant la pandèmia és un símptoma important de sofrir Covid-19

La majoria dels pacients amb Covid-19 perd el sentit de l'olfacte i del gust als tres dies,segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Cincinnati(els Estats Units).

SI PERDS L'OLFACTE, VES A L'HOSPITAL

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el doctor Bernat Beltran, membre de la Unitat de Patología Neuromuscular de l'Hospital del Mar de Barcelona ha confirmat aquest estudi. El doctor Beltran ha dit: “La Covid-19 fa perdrà l'olfacte sensa cap mucositat ni taponament nasal”. El metge ha recomanat a les persones que no tinguin cap simptoma de coronavirus i notin una perdua de olfacte o de gust que vagin al seu Centre d'Assistencia Primaria o a un Hospital". Segons el metge de l'Hospital del Mar: “Diversos estudis que s'han fet entre diversos països, un 80 per cent del pacients amb coronavirus es queixen de la perdua de l'olfacteo de gust”.

UNA INFLAMACIÓ EXAGERADA

Bernat Beltran ha remarcat que: “Viure sense olfacte i gust, conegut com anósmia,es molt dur. El problema és que aquestes perdueS provocades pel Covid-19, com no sabem la causa, és difícil recomanar coses per millorar gust o olfacte”. El especialista tambè ha destacat que la infecció exagerada que representa la infecció per Covid-19 en el cos humà tambè pot afectar als pulmons, al cervell, als ronyons o a d'altres parts. Als pulmons, per exemple, aquest virus pot arribar a deixar cicatrius importants com a seqüeles, el doctor Beltran ha comentat al respecte que: "Un altre tema es estudiar en un futur com recuperar en aquests pacients la seva funció respiratoria".Per acabar el metge ha recomanat que: "En la situació actual de pandèmia cal estar atents a simptomes com la perdua del gust o de l'olfacte.