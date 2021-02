Per què VOX ha aconseguit 11 diputats en el Parlament de Catalunya?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra fem balanç electoral amv el politóleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra , Toni Rodón. El PSC ha estat el partit més votat en les eleccions al Parlament, en una jornada en què l'independentisme ha superat, per primera vegada, el 50% dels vots en uns comicis. Des del 2003 que el PSC no era la força més votada en unes eleccions al Parlament.

Aquest 14 de febrer, la participació ha estat la més baixa de la història dels comicis al Parlament, caient 25 punts respecte als darrers comicis. Amb pràcticament el 100% escrutat, socialistes i Esquerra empaten a 33 diputats, un més que Junts. La resta de partits se situen a molta distància. Vox irromp amb força al Parlament i es converteix en la quarta força més votada, amb 11 diputats. Per primera vegada, un partit d'extrema dreta formarà part de la cambra. La CUP millora considerablement els resultats de les últimes eleccions i obté 9 diputats, En Comú Podem conserva els 8 de l'última legislatura i Ciutadans baixa fins a 6 escons. La formació taronja pateix un daltabaix i tot just conserva una sisena part dels diputats que tenia fins ara.

A certa distància hi ha el PP, que queda en vuitena posició amb 3 diputats. És el pitjor resultat dels populars en unes eleccions al Parlament. Durant una part de l'escrutini, el PDeCAT obtenia un diputat per la demarcació de Lleida. Finalment, però, la formació liderada per Àngels Chacón ha quedat fora del Parlament.

Amb aquests resultats, els partits independentistes sumen 74 diputats al Parlament, quatre més dels que tenien fins ara. ERC, Junts i la CUP sumen el 48,05% dels vots.

Sumant-hi els vots del PDeCAT i altres formacions independentistes que finalment ha quedat fora de la cambra, l'independentisme supera per primera vegada la barrera del 50% del vots en unes eleccions. Tot i ser la tercera força en vots, Junts és la formació que s'imposa a més comarques. La llista de Laura Borràs és la més votada en 24 comarques. Esquerra guanya a 10 comarques, quan el 2017 va ser la més votada en quatre. Els republicans conserven l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre. A més, en aquestes eleccions s'han imposat al Priorat, la Noguera, la Terra Alta, el Segrià i l'Anoia, on fa tres anys va guanyar JxCat; i també són el partit més votat al Baix Camp, on el 21D es va imposar Ciutadans. Finalment, el PSC guanya a les 8 comarques restants.