Per què la vacuna russa desperta desconfiança a l'àmbit científic?

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dimarts en una reunió amb els seus ministres que Rússia ja té la vacuna contra la covid-19, tal i com recullen els mitjans locals. "Aquest matí s'ha registrat, per primera vegada al món, una vacuna contra el nou coronavirus", ha assegurat.

Segons el president rus la vacuna és "eficaç" i permet aconseguir una "immunitat estable" al virus. La vacuna ha estat aprovada per ser administrada als ciutadans que de manera voluntària ho vulguin i per aquest fi es començarà a produir massivament. Putin també ha donat a conèixer durant la reunió que la seva filla ja ha provat la vacuna.

Però la comunitat científica desconfia d'aquesta vacuna. Per què?



"Hem de pensar malament, no és més que un moviment de propaganda política per a guanyar prestigi" ens explica Salvador Macip, investigador molecular en la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, "L'estat real d'aquesta vacuna és que aquesta per darrere de les altres en qüestió de proves per a demostrar la seva eficàcia i absència d'efectes secundaris. La fase 3".



Tal vegada amb l'anunci de Putin estem davant d'un precedent de falta de respecte i credibilitat, si resulta no efectiva, davant les vacunes "És un anunci molt poc responsable, no es pot oferir cap vacuna a les persones sense passar totes les proves necessàries" afirma Macip, "pot sortir molt mal i crec que ara ja està donant efectes d'impressió negatius, és a dir, aprovar una vacuna per la patilla és donar un missatge negatiu per a la fiabilitat i confiança en aquestes". Conclou l'investigador.

Podeu sentir tota la xerrada que hem fet amb el Salvador Macip a Migdia a COPE Catalunya. (AUDIO)