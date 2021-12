Per què hi ha tanta alarma amb Òmicron?

Els contactes estrets de persones que puguin estar contagiades amb la variant òmicron del coronavirus hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats, segons ha anunciat Salut.

Es consideraran sospitosos de contagi amb l'òmicron els viatgers de països del sud d'Àfrica que donin positiu o bé quan es detecti la variant en els cribratges, que s'han començat a fer de forma aleatòria al 20% de les PCR.

Ara com ara, amb la variant delta dominant, els contactes amb pauta completa no han de seguir quarantena, però sí que es fan una prova i, en cas de ser positiva, s'han d'aïllar perquè passen a ser un cas.

D'altra banda, Salut demana acompanyar a hospitals i CAP només quan sigui necessari arran de la detecció de brots de covid-19 en centres.

La variant òmicron, que sembla ser més transmissible, està obligant a adaptar els protocols, sobretot entre els viatgers de països del sud d'Àfrica. A tots ells, se'ls fa una prova a l'aeroport i han de seguir quarantena vigilada telefònicament encara que el resultat hagi estat negatiu. Amb tot, la quarantena es pot escurçar de deu a set dies si el resultat és negatiu.

En cas que la prova del cribratge a l'aeroport sigui positiva, a més de l'aïllament, se seqüencia la mostra per determinar si el contagi és per la variant òmicron. Aquest és el cas de dos viatgers que van donar positiu al test dilluns i que ara se n'està analitzant la mostra per determinar si es tracta de la variant òmicron. De moment només es coneixen aquests dos casos sospitosos a Catalunya.

A part dels viatgers, Salut cribrarà de forma aleatòria un 20% de les PCR i de les persones que tinguin antecedents de viatges.

La variant òmicron: una clau refinada al manyà

La capacitat de transmissió de la variant òmicron és major, si bé encara no està demostrat, i que s'haurà de veure què passarà quan penetri en contextos amb percentatges alts de vacunació i si desplaçarà la delta, que és la dominant en aquests moments.

La variant delta presenta moltes mutacions a la proteïna de l'espícula, que s'enganxa a la cèl·lula i provoca la infecció. "Quan una clau no acaba d'ajustar bé, la portem al manyà, que va polint les arestes perquè entri millor. Aquestes mutacions, que s'estan acumulant a l'òmicron, permeten que la 'clau' entri millor i afavoreixen la infecció".

A mesura que el virus va mutant, s'observa que les vacunes perden protecció davant de la infecció, precisament perquè el que fan és generar anticossos davant de l'espícula. Ara bé, de moment les vacunes mantenen la protecció davant de la gravetat del virus. "Això és molt important. Estem ben protegits, el que volem és no ingressar", ha recalacat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'investigador de la Universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, doctor Salvador Macip. (àudio).