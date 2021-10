Per què hi ha tant de fracàs escolar?

El fracàs escolar és la no-consecució del títol oficial en acabar l'ensenyament obligatori en un país determinat, o tenir molts suspensos que aboquin a aquest resultat de manera previsible. Suposa una manca de qualitat en l'educació i augmenta la mà d'obra no qualificada, així com els problemes d'integració social. Alguns el relacionen amb el fenomen ni-ni.

No s'ha de confondre amb l'abandonament escolar prematur, indicador que també inclou a qui acaba l'educació obligatòria amb aprofitament, però no segueix estudiant.

En el cas espanyol, l'abandonament escolar inclou als qui fracassen en l'Educació Secundària Obligatòria i a més, als qui aconsegueixen el títol i no estudien FP (formació professional) Batxillerat qualsevol altre tipus d'ensenyament.

El fracàs escolar es tracta d'un concepte que genera controversias a l'hora de donar una definició concreta, això es dona per la connotació negativa que suposa el terme per alguns estudiosos.

Hi ha d'altres estudiosos com la psicóloga clínica Helena Romeo que consideren que el fracàs escolar de l'alumnat no existeix i per tant, aquests únicament són víctimes. Per ella, el que fracasa es algun punt de l'entorn educatiu del menor que no detecta les dificultats de l'infant.

També és una expressió que ha estat qüestionada perquè els criteris per determinar-lo no són clars: si es parla de manca d'aprenentatge o de no obtenir la titulació mínima (no tenir el graduat en ESO, en el cas espanyol), s'ha d'explicitar quin és el barem d'avaluació o el nivell d'exigència, que pot variar molt en funció dels centres educatius, la zona del país o els paràmetres subjectius del professorat.

El perfil de l'alumne que presenta un cert risc de fracàs escolar, sol anar associat a nivells baixos en l'adquisició de coneixements, a un domini insuficient de les competències bàsiques i a una autonomia personal poc desenvolupada.

A la vegada, hi ha altres variables que presenten una correlació important amb el fracàs escolar i el defineixen com a un fenomen multicausal. Aquestes són: cognitives, actitudinals, emocionals, relacionals i conductuals; diferències culturals per raó d'origen familiar; trajectòria escolar irregular (repeticions, mobilitat...); estat socioeconòmic i cultural de la família, expectativa amb relació al rendiment escolar dels fills; etc.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el professor del departament de pedagogia de la Universitat de Girona, Òscar Prieto (àudio)