Per què el TC ha rebutjat el decret de la Generalitat per a millorar l'accés a l'habitatge

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb la PAH (Plataforma Afectats per la Hipoteca) sobre l'acceés a la vivenda social. El Tribunal Constitucional ha anul·lat diversos articles del decret llei de la Generalitat del 2019 que obligava els grans tenidors a oferir un lloguer social a les persones vulnerables abans de denunciar-les per impagament i forçar un desnonament. Segons fonts del mateix tribunal, la sentència, pendent de redactar, serà d'efecte immediat. La sentència, de la qual falta per saber encara l'argumentació completa, ha estat dictada per unanimitat. El principal argument per declarar inconstitucional aquest decret té a veure amb una qüestió formal: que es va ser aprovat com a decret i no com a llei. Fonts judicials apunten que el tribunal preveia la possibilitat d'ajornar aquesta sentència per evitar problemes en plena campanya electoral a Catalunya, que comença aquesta mitjanit, però finalment s'ha acordat la seva resolució.De fet, el sentit de la sentència s'ha filtrat a mitja tarda als mitjans de comunicació. Això ha provocat la reacció del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha denunciat la filtració "de nou" d'una sentència que vol "destruir l'escut social" del govern en matèria d'habitatge i deixa "milers de persones i famílies desprotegides".El decret aprovat al desembre pel govern estava consensuat amb el PSC i els comuns i incloïa mesures proposades per entitats socials com la PAH o el Sindicat de Llogateres. Més de 80 diputats del PP al Congrés, però, van recórrer el decret al Tribunal Constitucional en considerar que vulnerava el dret a la propietat privada i no respectava un dret fonamental que s'aplica a tot Espanya. El Tribunal Constitucional també ha admès a tràmit aquest dijous el recurs del PP contra la llei que regula els preus dels lloguers, aprovada al Parlament el 2020 per 71 vots a favor i 63 en contra. Ciutadans, el PSC i el PPC hi van votar en contra basant-se en el dictamen del Consell de Garanties, que considerava que la llei envaeix competències de l'Estat. Dijous passat per la tarda, el Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca van sortir al carrer per criticar l'actuació del tribunal i van demanar que es garanteixi el dret a l'habitatge. També van protestar a les xarxes amb l'etiqueta #LaRegulacióNoEsToca