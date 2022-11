Quan puja el preu dels diners, automàticament afecta les nostres butxaques i també a les hipoteques, en molts casos han incrementat 200?€ o més. Parlarem amb el professor d'economia de la universitat Abat Oliva CEU, Alejandro Gisbert.



- Per què pujar el preu dels diners controla la inflació?



Perquè els bancs centrals no poden controlar directament els preus dels béns i serveis perquè això ho marca lliurement el mercat a través de l'oferta i la demanda. Per poder controlar els preus només ho poden fer de forma indirecta pujant els tipus d'interès, en moment que ho fan es redueix la capacitat de despesa de les empreses i d'alguna forma estan reduint la capacitat de la demanda de consumir, això congela l'economia i indirectament s'aconsegueix controlar els preus.



- Bàsicament, el que volen és que hi hagi menys consum.



Exacte, per exemple si soc un venedor i deixen de venir clients, el que faré serà abaixar els preus per evitar quedar-me amb l'estoc.



- Què passa amb les empreses que en definitiva no poden repercutir en els seus preus finals amb l'increment que tenen dels preus intermedis que fan servir.



Automàticament els seus marges es redueixen per què guanyen menys diners, però d'alguna forma també s'està reduint la capacitat de despesa del propietari, és a dir, demanarà menys perquè baixa el consum.