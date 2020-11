Per què hi ha un 46 per cent de restes de tabac en els accessos als col·legis?

Un estudi europeu en què han participat investigadors de l’Agència de Salut Pública de Barcelona conclou que en un 46 % d’accessos a les escoles de primària hi ha nicotina ambiental. Això també passa, segons la mateixa recerca, en el 41 % dels parcs infantils. Avui hem parlat del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb el dr. Esteve Fernández de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)

Entre les dades s’ha analitzat, per exemple, la presència de burilles. Se n’han trobat en un 75 % de les entrades dels centres educatius i en un 60 % dels parcs infantils. A més, en un de cada cinc parcs infantils hi havia alguna persona fumant dins l’àrea de joc. Pel que fa als entorns de les escoles, s’han reportat persones fumant en el 53 % dels centres de barris de nivell socioeconòmic més desafavorit, un percentatge que en zones més benestants baixa fins al 32 %.

Entre els 11 països que s’han analitzat, Romania, Bulgària, Grècia i Portugal és on s’han trobat més restes de tabac, mentre que el Regne Unit, França, Alemanya i Polònia on hi ha menys nicotina ambiental a les entrades de les escoles i als parcs infantils. Pel que fa a Espanya, està una mica per sobre de la mitjana.

Segons fonst que han participat en l’estudi, un dels problemes en el cas d’Espanya és la poca claredat de la llei antitabac. Per exemple, està prohibit fumar als centres educatius i “als espais adjacents i això és una mica ambigu“. El més recomanable seria establir “un perímetre clar” d’uns 10 metres, per exemple, on no es pugui fumar. En el cas dels parcs infantils, el autors de l'estiu diuen que de vegades “la senyalització no és prou bona”.

L’estudi va acompanyat d’una mostra de fotos del projecte europeu TackSHS, que es pot veure al vestíbul de l’ASPB. Aquesta recerca ha tingut una durada de quatre anys i ha estat coordinada pel doctor Esteve Fernández de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).