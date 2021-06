Per què hi ha menys peix fresc a la peixateria?

Aquest passat cap de setmana la confraria de Blanes ha estat protestant per les noves restriccions que es volen imposar al sector de l'arrossegament. Parlarem d'aquesta situació amb el senyor Xavier Domènec gerent de la confraria de pescadors de Blanes.



-Com afecten aquestes restriccions al sector de l'arrossegament?



Afecta de tal manera que mal gestionat pot arribar a la desaparició d'aquest sector i si això succeeix econòmicament té un pes més específic i més important dins del sector pesquer, poden arribar a desaparèixer totes les confraries perquè finalment necessita la part econòmica d'aquest sector per continuar funcionant.



-Des de fa deu anys cada vegada hi ha més restriccions i ja hi havia queixes que s'estava posant en perill la viabilitat econòmica.



Has de pensar que en deu anys la flota ha desaparegut un 50%. Imagina't quin tipus de pressió hi ha perquè la gent no vulgui continuar la pesca. Sempre ha sigut més que una professió, ha sigut una manera de viure, una feina vocacional i es passava de generació en generació. El sector cada vegada està més cansat d'aquestes normes tan injustes i fan que et desesperis quan vas a pescar.



-S'han pogut observar pancartes on es deia "No som el problema la solució", què voleu dir amb això?



Nosaltres en cap moment hem dit que no volem fer res, els primers interessats que hi hagi una continuïtat és el mateix sector, ens guanyem la vida amb el Mar i també ha de poder donar els seus fruits. S'està fent una política a força de treure dies, però necessitem facturar una sèrie de dies perquè el negoci sigui rendible, llavors nosaltres hem proposat d'altres solucions, ells estan fent una norma que afecta a tot el mediterrani europeu, però cada zona té la seva situació i nosaltres pensem que el que s'ha de fer és tractar la problemàtica per zones i zones petites. Coneixem on hi ha la cria del lluç, on hi ha els alguers, hi ha una sèrie de coses que estem proposant com fer tancats perquè en aquelles zones no es pugui pescar i el lluç pugui criar sense ser molestat.