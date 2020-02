Per què l'olor de les persones és únic?

L'olor de les persones és únic i equivalent a les empremtes dactilars.Aquesta és una de les dades de l'estudi OLFACAT fet pel doctor Joaquim Mullol.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra el doctor Mullol ha destacat que l'olor corporal pot identificar a les persones o que les dones fan més bona olar que el homes o que fins i tot les persones poden patir fatiga olfactiva.

L'autor d'OLFACAT ha comentat que “L'olfacte és un sentit que se li ha donat poca importancia.El primer premi Nobel per investigació sobre l'olfacte és del 2004 ,per tant molt més recent que la resta de sentits que s'havien estudiat anys abans”.Pel que a les diverses formes de percebre les olors ,el doctor Mullol ha dit que “És un tema purament educacional i moltes vegades hi han males interpretacions degut a la gran quantitat de particules que poden formar una olor determinada”.

