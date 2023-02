Per què a les llars hi ha més mascotes que fills?

És més que evident que estem patint una crisi en la natalitat a tot el país però en particular a Catalunya. S'ha publicat un estudi que conclou que en aquest moment en el cens hi ha registrades més mascotes que nens menors de catorze anys. Parlem amb la Membre del Consell de Veterinaris de Catalunya i presidenta de Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, Verònica Araunabeña



- El resultat d'aquest estudi ens ha de sorprendre?



Sorprenent ho és, és una tendència a la nostra societat d'avui dia i tots estem veient que és una realitat.



- Per què passa?



És per molts factors, de vegades la gent t'ho diuen a les consultes la responsabilitat i temps que comporta l'educació d'un fill o la dedicació d'una mascota són diferents.

Una mascota aporta benestar emocional, però realment no és la mateixa responsabilitat que portar un fill a la societat d'avui on treballen els dos pares, és un canvi de paradigma, estem en un moment diferent i anem cap a un altre tipus de societat.



- Per tenir una mascota també cal un gran nivell de responsabilitat.



La gent realment és conscient i cada vegada hi ha més gent que adopta a un animal. Aquesta responsabilitat la palpem d'alguna manera i veiem que cada vegada va a més, però tampoc vol dir que tinguem tota la feina feta.



- Creus que aquestes noves lleis de benestar animal ajudaran a aquesta situació?



Sincerament, no del tot. La llei està feta amb una intencionalitat bona i amb l'objectiu de que les persones tinguin més cura dels animals, però realment hi ha moltíssimes coses en aquesta llei que estan pendents del senat, a veure què diu i per on surt, tenen molts punts on estan equivocats.



- Pot ser més per una raó econòmica?



És difícil reconèixer això però sí. No oblidem que un animal també comporta una certa responsabilitat.