Per què desconfian els espanyols de les vacunes contra el coroavirus?

Avui a Herrera a Cope Cataluny a Andorra hem comentat l'última hora de la pandèmia del coronavirus amb el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'hospital de la Vall d'Hebron. Últimes informacions que passen pel Barómetre del CIS i la disposició a vacunar-se del espanyols. Una mica més de la meitat dels espanyols, un 55,2 per cent, prefereix esperar a conèixer els efectes de la vacuna contra el coronavirus enfront del 32,5 per cent que sí que la hi administraria immediatament, quatre punts menys que en els primers dies de novembre. Així ho revela l'enquesta "Efectes i conseqüències del coronavirus (II)" del Centre de Recerques Sociològiques (CIS), que assenyala que només el 8,4% dels enquestats no vol vacunar-se en cap cas. La majoria dels entrevistats, un 82,9 per cent, assegura haver-se informat sobre els avanços d'aquest fàrmac, que s'injectarien de manera immediata el 32,5%, quan en el baròmetre del CIS de setembre eren el 44,4%, en el d'octubre el 40,2% i en el de novembre -realitzat entre els dies 3 i 12-, el 36,8%. No obstant això, el percentatge augmenta al 37,9% si li ho recomanés el seu metge per la seva història clínica o per por de contagiar a algun familiar pròxim, mentre que el 16,7% manté la seva negativa rotunda fins i tot fins i tot en aquests casos. Dels quals prefereixen conèixer abans els seus efectes, sis de cada deu (59,6%) sí que la hi subministraria immediatament per consell mèdic o per temor a infectar als seus afins, però el 26,2% seguiria sense fer-ho. D'altra banda, tambè hem parlat amb el docotr Almirante del pla de vacunació a Catalunya. Aquest divendres s'han fet públiques les línies mestres de com serà el pla de vacunació, que es preveu que durant el primer trimestre de l'any que ve arribarà a gairebé mig milió de persones. El Banc de Sang i de Teixits dedicarà 4 dels seus ultracongeladors a conservar-hi centenars de milers de dosi. Segons el departament de Salut , ja serà suficient, perquè només la vacuna de Pfizer ho exigirà, i també moltes de les dosis es distribuiran directament i no caldrà portar-les-hi. El departament de Salut i el doctor Almirante han coincidit en la seguretat de les vacunes. Les vacunes des que el gener es va conèixer el genoma del coronavirus, i la recerca feta per aconseguir-les ofereix moltes garanties de seguretat. En aquest sentit, la revisió que fan les agències de medicaments és la millor garantia que són segures . Una garantia que mostra com a proba, ha confirmat el doctor, en la vacunació que comença dilluns a la Gran Bretanya.