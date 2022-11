Per què es convoca una vaga a RENFE?

El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims de la vaga del sindicat CGT per als dies 7 i 11 de novembre. Entre les 06.00 h i les 09.30 h i les 17.00 h i les 20.30 h estaran protegits un 66% dels trajectes, mentre que en la resta de la jornada es garantiran un 33% dels desplaçaments.

Les aturades que convoca la CGT són entre les 00.00 h i les 23.00 h. La protesta no compta amb el suport dels sindicats majoritaris de Renfe –CCOO, UGT i Semaf-, que van desconvocar la vaga perquè la direcció de l'empresa es va comprometre a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu, que planteja, entre altres, l'increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener d'aquest any.

Pel que fa als trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat, els serveis mínims decretats són del 72% dels trens afectats. Per als trens Avant, el servei mínim és del 65%.

Els horaris per als dies en que hi ha vaga es poden consultar a la pàgina web i les aplicacions de Rodalies i Renfe.

Matí amb algunes aglomeracions i retards als trens de Renfe per la vaga de maquinistes de la CGT. "Sempre paguem els mateixos, anava tothom apilonat", ha assegurat la Mari Carmen, usuària que ha arribat a Sants procedent d'un tren de Tarragona.

"Anàvem tan atapeïts que a Montcada ja no podia pujar gent", ha indicat, en la mateixa línia, el Ramon, que ha arribat des de Sabadell.

Els serveis mínims han fixat que a les hores punta circulin dos de cada tres trajectes programats, mentre que en la resta de la jornada es mantenen un de cada tres trens. Pel que fa a llarga distància i Alta Velocitat, l'aturada ha provocat algunes cancel·lacions a primera hora del matí, però la majoria dels viatgers afectats s'han pogut reubicar.

De fet, en el cas dels de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s'han garantit un 72% dels trens i en els Avant un 65%.Segons fonts de Renfe, aquest dilluns els serveis mínims s'han complert i a primera hora del matí la vaga ha tingut una afectació del 2,95%.

La vaga es tornarà a repetir aquest divendres 11 de novembre. Els horaris es poden consultar a la pàgina web i les aplicacions de Rodalies i Renfe.





Aglomeracions i retards a Renfe

Els usuaris que han arribat a Sants a primera hora del matí han assegurat que els trens anaven molt plens. "El tren anava fatal no, el següent", ha indicat la Mari Carmen, que ha afirmat que en algunes estacions el personal de seguretat no deixava pujar a més usuaris. En la mateixa línia, l'Àxel Garcia, que volia agafar Renfe a Sant Andreu Arenal, ha explicat que, al final, ha optat pel metro. "Jo anava amb maleta i era impossible pujar, hi ha hagut gent que s'ha quedat a l'andana perquè no hi cabíem", ha detallat en declaracions a l'ACN.

Tot i que la majoria de viatgers eren conscients que hi havia programada una vaga i han anat amb més antelació a les estacions, alguns no han pogut evitar patir afectacions.

"Fa mitja hora que espero i encara m'he d'esperar 20 minuts més. He vingut amb temps, però, tot i això, arribaré tard", ha lamentat la Raquel, que anava a Cubelles. Així mateix, tots els usuaris han coincidit a dir que aquest dilluns hi havia més viatgers als trens en comparació amb un dia habitual sense vaga.

Després de tot, els usuaris han carregat, de nou, contra la gestió del servei de Rodalies. "M'ho esperava una mica de Renfe, sort que tenia l'alternativa d'agafar el metro", ha dit l'Àxel. "Diuen que la vaga és aliena a Renfe i no, perquè sempre estem igual", ha criticat la Mari Carmen.





Poca afectació als trens de llarga distància i alta velocitat

En canvi, als trens de llarga distància i alta velocitat l'aturada de la CGT no ha tingut tanta afectació. A primera hora del matí s'han cancel·lat alguns trajectes, però s'han pogut reubicar la majoria de viatgers en altres trens programats durant aquest dilluns.

La vaga convocada per la CGT no ha comptat amb el suport dels sindicats majoritaris de Renfe –CCOO, UGT i Semaf-, que van desconvocar-la perquè la direcció de l'empresa va desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu.

De fet, el passat divendres els sindicats majoritaris i l'empresa van signar un nou conveni per als pròxims tres anys, que fixa, entre altres, una pujada del salari del 3,5% amb efectes retroactius des de l'1 de gener per al 2022.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de CGT RENFE Catalunya, Miguel Huélamo (àudio).