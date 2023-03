Per què no baixen els preu dels aliments?

La pujada en els preus dels aliments és una bogeria de cara al consumidor, de fet aliments i begudes s'han encarit un 16,6% respecte al mes de febrer de l'any passat. Si seguim amb aquesta comparativa el sucre apujat un 52% i la mantega un 39%. S'ha intentat frenar aquesta pujada de preus a través de diferents mesures com la rebaixa del preu de l'IVA. Parlem amb el president de Foment Comerç, Roger Gaspa.



- Per què continuen pujant els preus dels aliments?



Bàsicament perquè s'encareix tota la cadena alimentària, han pujat les matèries primeres, en el seu moment també l'energia i el transport i això fa que avui dia els preus en el sector primari i el sector industrial encara estiguin molt més alts que fa un any. Per posar dades, els preus en el sector primari estan al voltant d'un 38% més que fa un any, en el sector de la indústria els preus estan de mitja un 20% més cars que fa un any i en els supermercats estan a un 16,6% més alts.



- Hi ha previsió que baixin els preus en les pròximes setmanes o mesos?



Hi ha una part positiva i és que els costos de l'origen, el cost de les matèries primeres i el cost del transport han començat a deixat de créixer o a baixar, però hi ha una realitat a la cadena alimentària i és que els moviments de les matèries primeres tant en sentit ascendent i descendent, i segons els acadèmics, triguen entre 6 i 10 mesos a traslladar-se al punt de venda final.



- Creus que ha funcionat la rebaixa de l'IVA?



Sí que ha funcionat, el que passa és que l'expectativa era molt més alta que la mesura podia donar de si, aquesta rebaixa en l'IVA no arriba ni a un terç de la cistella de la compra.