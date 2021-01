El 80 per cent dels espanyols faria servir la mascareta després de la pandèmia

Països com Alemanya o França han recomanat l'ús de les mascaretes FFPP2 al transport públic o als comerços. Parlem del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb el dr. Rafael Padrós responsable de riscos laborals a l'hospital Sant Pau de Barcelona. Alemanya ha prorrogat fins al 14 de febrer les actuals restriccions per combatre els contagis de coronavirus, que impliquen el tancament quasi total de la vida pública. A més a més, ha decidit fer obligatori l'ús de mascaretes FFP2 o quirúrgiques al transport públic i al comerç.La decisió arriba el mateix dia que la mesura ja ha entrat en vigor al land de Baviera i les autoritats franceses han desaconsellat les mascaretes fetes a casa, perquè defensen que no ofereixen prou garanties per prevenir les variants noves del virus. A començaments de novembre, Àustria va anunciar les primeres restriccions per combatre la pandèmia i, deu dies després, va decidir endurir-les. Des del 26 de desembre, restaurants, hotels i comerços no essencials han d'estar tancats. De cara al 8 de febrer, quan s'acabi el confinament, es podrien reobrir botigues o museus. Restaurants, hotels, teatres i cinemes no es preveu que obrin abans del març. A partir de dilluns que ve, serà obligatori portar als comerços i al transport públic mascaretes FFP2, que els supermercats vendran a preu de cost. També caldrà mantenir una distància entre persones de dos metres, en comptes d'un metre com fins ara. A França, les autoritats alerten que les mascaretes de tela fetes a casa no protegeixen contra les noves variants de coronavirus. També desaconsellen les mascaretes comercialitzades però que no garanteixen un filtratge superior al 90%. El ministre de Sanitat, Olivier Véran, ha justificat aquest canvi de parer perquè l'Alt Consell de la Salut, un organisme consultiu de caràcter tècnic, considera que aquestes mascaretes són insuficients davant les noves variants de la Covid, especialment la britànica, amb un nivell superior de contagis.El govern aconsella utilitzar les mascaretes quirúrgiques i les FFP2, que ofereixen un filtratge superior al 90%. Tambè hem parlat amb el Doctor Padrós, de l'esquesta feta per la Asociación para el Autocuidado de la Salud, on el 80 per cent dels enquestats, entre novembre i desembre de 2020, unes 5.000 persones, diuen que quan acabi la pandèmia seguiràn amb la mascareta i el gel.