Un 27 per cent dels barcelonins diu que no es vacunarà contra la Covid-19

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat sobre la vacunació contra el coronavirus amb el doctor Fernando Moraga-LLop, pediatre i vicepresident de la Asociacuión Española de Vacunología. Les dades sobre vacunació que han sortit aquest dijous al baròmetre municipalde l’Ajuntament de Barcelona han encès les alarmes. Un de cada quatre barcelonins assegura que no es vacunarà, o que probablement no ho farà. Per capgirar aquestes xifres, el govern d’Ada Colau començarà una campanya informativa. Segons les dades recollides, a la franja d’edat entre 25 i 40 anys el percentatge es dispara, i un 46% dels enquestats a hores d’ara no volen fer-ho. A l’altre costat de les xifres, un 37% dels enquestats diuen que sí que es volen vacunar. Les preguntes es van fer a 800 residents a Barcelona amb dret a vot a les municipals entre el 25 de novembre i el 3 de desembre. Aquest dimarts tampoc no es tornarà a activar el pla de vacunació a Catalunya. Les dosis de les farmacèutiques Pfizer i BioNTech ja han arribat en avió a l’aeroport del Prat, però per qüestions logístiques, segons fonts del departament de Salut, encara no es podran administrar. Aquesta setmana el Govern preveia administrar 60.000 vacunes a tot el país. El pla de vacunació començarà demà dimecres. El doctor Moraga-LLop ha donat la raó al president del Col.legi de Metges de Barcelona respecte a les mesures poc restrictives que va decidir el Procicat ahir. El doctor Jaume Padrós deia a Twitter “No ho entenc. El nombre de contagis i d'hospitalitzacions no para de créixer. Cal reduir contactes ja! @govern calen mesures més contundents i efectives per frenar la pandèmia! De cara al Cap d'Any demano reduir dràsticament la mobilitat i als ciutadans màxima responsabilitat”.