El peor error que cometes con los medicamentos y que pone en riesgo tu salud

Existen todo tipo de coleccionistas. El arte de coleccionar cosas curiosas es saludable. Por contra, coleccionar medicamentos es todo menos saludable. Así lo dicen los farmacéuticos. Además, conservar en casa fármacos puede inducir a una serie de errores o problemas graves para la salud. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, María Perelló, responsable del Centro de información del medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, ha destacado siete errores que cometemos en nuestro domicilio habitualmente al manipular o guardar fármacos.

NO HACEMOS CASO DEL MÉDICO

De entrada, la sanitaria ha reconocido que “ Gran parte de la población no hace caso a las recomendaciones o prescripciones que los médicos les dan sobre el uso de un medicamento”. Más allá de eso ha hecho hincapié en: “ Que nunca debe tomarse una dosis más alta, más baja o no ajustarse a la pauta del médico. Esto puede acarrear riesgo de toxicidad o efectos secundarios no deseados”. Otro de los errores más comunes puede ser: “No utilizar el dosificador que trae un fármaco, un jarabe por ejemplo, en su envase. Descartar ese utensilio y usar una cuchara no es lo mismo”.

NO HAY QUE HACER ACOPIO DE FÁRMACOS

María Perelló también ha querido resaltar que: “ Los medicamentos que han sobrado, una vez finalizado el tratamiento, no deben guardarse en casa. Deben llevarse a las farmacias donde existen los puntos SIGRE para su recogida y reciclaje”. Para acabar la farmacéutica ha hecho un llamamiento a la población para evitar la automedicación y no recomendar ningún medicamento de uso personal a un familiar o amigo. El abuso de los medicamentos de venta libre en las farmacias preocupa por su uso y abuso.