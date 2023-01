Pel camí dels cinc anys del cas iDental

Va haver-hi moltíssimes persones afectades per les clíniques dentals de baix cost. Cinc anys després ens preguntem què ha passat amb ells i com és la seva situació en aquest moment. Tenim a una de les afectades, AnaCasas.



- Explica'ns la teva experiència amb iDental?



Ho estaven anunciant a través de la televisió o les xarxes socials, em va cridar l'atenció i vam anar el meu fill i jo. Va començar tot molt bé, però quan vam passar 4-5 mesos no t'agafaven les trucades, es notava que passava alguna cosa estranya, però la gent tampoc li donava massa importància. Quan vam passar 7 o 8 mesos la gent va començar a queixar-se perquè no seguien els seus tractaments, no agafaven el telèfon, potser es presentaven allà i tenien a gent esperant entre 4 o 5 hores i només agafaven els casos urgents. En el meu cas per exemple, em van posar un empast i un implant que em van caure, tenia una infecció a la boca i el meu fill de trenta anys té la boca fatal, ens han deixat molt malament. De moment no té solució, han tancat la clínica i ningú es fa responsable. En aquest moment tenim la boca que no podem ni menjar i també ens provoca problemes d'estómac.



- Quines perspectives hi ha per solucionar la situació?



Crec que cap perquè fa molt de temps que estem amb aquest tema i no veiem cap solució, no hi ha ningú que ens digui que podem fer, com per exemple passar-nos a una altra clínica o que ens tornin els diners perquè a mi em van treure més de 4.000 euros que he hagut de pagar al banc. Hi ha altres casos on persones han agafat fins i tot malalties com per exemple l'hepatitis perquè ens hem assabentat que a vegades els hi faltava material que potser agafaven de la clínica del costat i podria haver estat tret d'una altra persona.