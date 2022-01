peajesno la campanya contra la imposició de peatges a vies gratuïtes

Quatre mesos després que a Catalunya s'aixequessin les barreres en quatre autopistes i el Govern Central assumís la gestió de l'AP-2 i l'AP-7 i la Generalitat fes el mateix amb la C-32 nord-l' autopista més antiga d'Espanya - i la C-33, les dues administracions han acordat pujar el cost dels peatges a les autopistes de les seves respectives competències. No obstant això, excepcionalment, quatre autopistes han augmentat els preus per sobre d'aquest 1,97% per cobrir els costos per excés de valoració d'expropiacions o per execució d'obres, per finançar bonificacions de peatge o haver congelat les tarifes en anys anteriors. L'OCU ha posat en marxa la campanya #peajesno contra la imposició de peatges en vies gratuïtes. Parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique García.



- D'aquí a dos anys i hi haurà peatges per tot Espanya.



Aquesta és la intenció que manifesta el govern a través de globus sonda, però després sembla que en els documents enviats a Brussel·les amb els fons de recuperació i sembla que d'una manera més ferma hi ha una tendència a fer-ho per part del govern, un altre aspecte és que finalment s'apliqui. Des de l'OCU considerem que els ciutadans ja paguen suficients impostos per poder circular amb els seus vehicles. Hem fet un càlcul abans de llançar la campanya i creiem que aproximadament uns 1.600 euros anuals són els impostos que paga una família en ciutats com Madrid, Barcelona o Saragossa en aquestes ciutats amb el model més popular de cotxe familiar que dura uns dotze anys.



- Aquests impostos es poden aplicar a qualsevol cosa que consideri el govern. Potser hauríem de buscar un impost específic per al manteniment de les carreteres?



Aquest peatge no seria tècnicament un impost a causa de la seva naturalesa jurídica. La butxaca del ciutadà no entén aquestes diferències, es podria dir que paguem per circular per una via que ja té un finançament important.