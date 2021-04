La paraula "xampanyet" podria estar prohibida als bars de Catalunya

Els productors de xampany han demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que prohibeixi l'ús del terme "xampanyet" als bars de Catalunya. El Comitè Interprofessional del Vi de Xampany va exigir a l'Audiència Provincial de Barcelona impedir a determinats "bars de tapes" catalans promocionar-se amb aquest nom. Però l'Audiència Provincial de Barcelona té dubtes i ha preguntat a Luxemburg si la llei europea sobre les denominacions d'origen aplica també als serveis i no només als productes protegits. L'Advocat General del TJUE ho veu possible i, a més, creu que hi ha una Forta similitud entre xampany i "xampanyet". Així, s'inclina per avalar la prohibició.

El TJUE es pronunciarà en els pròxims mesos sobre aquest cas que, si guanyen els productors de xampany, podria obligar als establiments anomenats 'xampanyet' a canviar de nom.