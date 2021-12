La paradoxal situació de les residències a Catalunya

El passat divendres el govern es va veure obligat a suspendre el passaport Covid, però tornarà a estar en marxa des d'aquest pròxim divendres a partir de les dotze de la nit. En el programa d'avui parlarem sobre un dels sectors més delicats, les residències de gent gran. Un dels aspectes que més ens sorprèn, és que els familiars hagin de mostrar el passaport Covid o una PCR negativa, però, en canvi, els treballadors no. Parlarem amb la coordinadora de residències 5+1, María José Carcelens.



- Des d'aquest divendres tornarem a estar en una situació paradoxal.



Sí, com tot el que té a veure amb les residències, la nostra crítica a aquesta situació que tenim ara, és que els familiars estaran obligats a presentar el passaport Covid o cada vegada que entrin a la residència hauran de presentar una prova, però, en canvi, els treballadors que cada dia els atén, tenen un contacte absolutament estret, els aixequen, els endrecen o els hi donen menjar, aquestes persones només ho fan un parell de cops a la setmana i la gent gran va sense mascareta. És una situació que no té cap sentit quan sabem que l'única entrada del virus a la residència són els treballadors. Si s'exigeix als familiars amb més raó ho haurien d'exigir als treballadors, aquí hi ha un problema sense resoldre i tampoc donen solucions. A molts països de la resta d'Europa és obligatori i aquí no, és una cosa que no entenem. Tampoc volem obligar a ningú, però treballant en aquest sector és necessari.



- S'entén el dret a la llibertat, però també que hi ha sector molt delicat i resulta una mica difícil que tothom ho apliqui.



Està clar, les residències continuen tenint un percentatge alt i ara també està entrant a través de treballadors no vacunats. Per poder solucionar la situació, una de dos, o arreglem el tema de la vacunació o igual que als familiars, que cada dia es facin una prova, però clar, això costa diners, però si volem protegir a la gent gran, no hi ha un altre via.