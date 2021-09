No para de créixer la compravenda a Catalunya

El mercat de l'Habitatge a Catalunya creix en aquest segon trimestre, s'han assolit 22.000 compravendes, és el màxim dels últims catorze anys. Analitzarem tot això amb el Juan José Aguilera, director de relacions institucionals de l'API de Barcelona.



-Ha sorprès aquesta pujada de compravenda en l'Habitatge Catalunya?



En realitat ja vèiem en els darrers trimestres que estàvem sortint de la crisi de la covid amb prou força i amb un nombre molt important de compravendes. De fet aquesta crisi ha posat el focus en els nostres habitatges, durant el període de confinament com també després de les restriccions de mobilitat, hem fet una consultoria d'on vivim i on tenim els nostres immobles, això ha provocat que tinguem ganes de millorar, de rehabilitar o fer canvis, és a dir, hem pres consciència d'on vivim.



-S'esperava més tard aquesta revifada en el sector?



Han confluït tot un seguit de circumstàncies que han fet possible aquest increment, durant les restriccions de la covid-19, no hem pogut fer el consum que estem acostumats a casa nostra i això ha provocat un estalvi històric. També és veritat que hi ha una gran activitat i una necessitat important per part de la banca de donar crèdits hipotecaris amb un tipus d'interès molt baixos i sí tot això ho acompanyem de què l'oferta s'ha vist incrementada per necessitat a causa de moltes herències, liquidacions per part d'empreses o per part de particulars, ha provocat una situació que ens ha portat aquest increment de compravendes.



-Com estan els preus en aquest moment?



Els preus porten durant molts trimestres estables.



-Com és la tendència de compravenda en aquest moment?



Es nota la tendència de sortir de les grans capitals. Ha pujat la demanada sobretot en l'habitatge de segona mà i creiem que la tendència seguirà així en els mesos vinents.